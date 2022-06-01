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Мер показав наслідки обстрілу Миколаєва

Мазуренко Альона Середа, 1 червня 2022, 22:53

Через обстріл російських окупантів у Миколаєві загинули 2 людини, ще 2 - отримали поранення.  

Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич

Пряма мова: "Російські окупанти вчергове обстріляли житлові квартали у двох районах міста. Пошкоджені 2 багатоповерхівки, 4 приватні будинки та господарські будівлі.

Одна людина загинула на місці обстрілу, ще одну – госпіталізували, але лікарі не встигли врятувати життя. Також відомо про ще двох поранених".

Деталі: Міський голова повідомив, що на одній із адрес пошкоджений газопровід – без газу залишилось 80 абонентів. За іншою адресою - порив водопроводу: "Найближчими днями ремонтні бригади усе відпрацюють".

 

Комунальники міста роздали людям плівку, щоб забити пошкоджені вікна.

Також вони допоможуть вивезти великогабаритне сміття та навести лад біля будинків.

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Теми: МиколаївобстрілРосіявійна
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