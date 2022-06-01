Мер показав наслідки обстрілу Миколаєва
Через обстріл російських окупантів у Миколаєві загинули 2 людини, ще 2 - отримали поранення.
Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич
Пряма мова: "Російські окупанти вчергове обстріляли житлові квартали у двох районах міста. Пошкоджені 2 багатоповерхівки, 4 приватні будинки та господарські будівлі.
Одна людина загинула на місці обстрілу, ще одну – госпіталізували, але лікарі не встигли врятувати життя. Також відомо про ще двох поранених".
Деталі: Міський голова повідомив, що на одній із адрес пошкоджений газопровід – без газу залишилось 80 абонентів. За іншою адресою - порив водопроводу: "Найближчими днями ремонтні бригади усе відпрацюють".
Комунальники міста роздали людям плівку, щоб забити пошкоджені вікна.
Також вони допоможуть вивезти великогабаритне сміття та навести лад біля будинків.