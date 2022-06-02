Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден обговорить з генсеком НАТО, як посилити союзників по Альянсу

Четвер, 2 червня 2022, 01:30
Байден обговорить з генсеком НАТО, як посилити союзників по Альянсу
ФОТО: GETTY

Президент США Джо Байден планує 2 червня зустрітися з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом – вони обговорять, як посилити   союзників по НАТО.

Джерело: речниця адміністрації Байдена Карін Жан-П’єр, яку цитує "Укрінформ"

Деталі: За   словами Жан-П’єр, політики "обговорять заходи з підготовки до саміту НАТО в Мадриді наприкінці червня, а також посилення наших трансатлантичних союзників".

Реклама:

Зустріч відбудеться в Білому домі.

Столтенберг наразі перебуває з візитом у США.  

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: