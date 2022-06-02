Байден обговорить з генсеком НАТО, як посилити союзників по Альянсу

Президент США Джо Байден планує 2 червня зустрітися з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом – вони обговорять, як посилити союзників по НАТО.

Джерело: речниця адміністрації Байдена Карін Жан-П’єр, яку цитує "Укрінформ"

Деталі: За словами Жан-П’єр, політики "обговорять заходи з підготовки до саміту НАТО в Мадриді наприкінці червня, а також посилення наших трансатлантичних союзників".

Зустріч відбудеться в Білому домі.

Столтенберг наразі перебуває з візитом у США.