Байден обговорить з генсеком НАТО, як посилити союзників по Альянсу
Четвер, 2 червня 2022, 01:30
Президент США Джо Байден планує 2 червня зустрітися з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом – вони обговорять, як посилити союзників по НАТО.
Джерело: речниця адміністрації Байдена Карін Жан-П’єр, яку цитує "Укрінформ"
Деталі: За словами Жан-П’єр, політики "обговорять заходи з підготовки до саміту НАТО в Мадриді наприкінці червня, а також посилення наших трансатлантичних союзників".
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Зустріч відбудеться в Білому домі.
Столтенберг наразі перебуває з візитом у США.