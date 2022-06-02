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FT: Саудівська Аравія погодилася збільшити видобуток нафти, якщо він впаде в Росії

Анастасія КалатурЧетвер, 2 червня 2022, 05:30
ФОТО: GETTY

Саудівська Аравія   готова збільшити видобуток нафти, якщо видобуток у Росії істотно впаде внаслідок накладених на неї санкцій.

Джерело: джерела FT

Деталі: Як зазначається, Саудівська Аравія  чинила опір закликам   прискорити збільшення видобутку, незважаючи на те, що ціни на нафту сягнули близько 120 доларів за барель, що є найвищим рівнем за десятиліття. Саудівська Аравія вважає, що їй потрібно тримати вільні виробничі потужності в резерві.

Але побоювання щодо прямої нестачі постачань посилилися після того, як ЄС запровадив ще один пакет санкцій проти Москви, включаючи нафтове ембарго.

Одна поінформована людина сказала FT, що "Саудівська Аравія усвідомлює ризики і те, що втрата контролю над цінами на нафту не в її інтересах".

На думку Саудівської Аравії, справжнього дефіциту поки що немає.

Люди, знайомі з переговорами, повідомили, що Саудівська Аравія погодилася на зміну тону  в рамках зближення з адміністрацією президента США Джо Байдена. 

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Одне дипломатичне джерело повідомило, що обговорювалося негайне збільшення видобутку в Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах, про що може бути оголошено на зустрічі ОПЕК+ у четвер. Але нічого ще не вирішено, і ОПЕК+ все   може дотримуватись свого плану видобутку, який діє з початку кризи COVID-19.

Джерело повідомило, що збільшення видобутку, заплановане на вересень, буде перенесено на липень і серпень, хоча ОПЕК+ має схвалити цю зміну.

Нагадаємо: 13 країн ОПЕК та 10 країн, що не входять до цієї організації (включно з РФ), мають зустрітися 2 червня. Очікується, що вони схвалять заплановане збільшення видобутку, щоб поступово повернути  видобуток  до рівня до пандемії COVID-19.

Теми: Саудівська АравіяРосіянафта
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