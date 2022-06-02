Дніпропетровщина: Росіяни вдарили з артилерії по двох громадах, без жертв
Четвер, 2 червня 2022, 07:59
Росіяни обстріляли Зеленодольську та Апостолівську громади Дніпропетровщини.
Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко
Дослівно: "Тривалі тривоги вночі.
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Ворог знову стріляв на межі з Херсонщиною.
Кілька разів ударив з артилерії по Зеленодольській та Апостолівській громадам.
Людей не зачепило".
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Деталі: Зазначається, що "зараз в області все нормально".