Дніпропетровщина: Росіяни вдарили з артилерії по двох громадах, без жертв

Росіяни обстріляли Зеленодольську та Апостолівську громади Дніпропетровщини.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко

Дослівно: "Тривалі тривоги вночі.

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Ворог знову стріляв на межі з Херсонщиною.

Кілька разів ударив з артилерії по Зеленодольській та Апостолівській громадам.

Людей не зачепило".

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Деталі: Зазначається, що "зараз в області все нормально".