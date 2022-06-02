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Дніпропетровщина: Росіяни вдарили з артилерії по двох громадах, без жертв

Анастасія КалатурЧетвер, 2 червня 2022, 07:59

Росіяни обстріляли Зеленодольську та Апостолівську громади Дніпропетровщини.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко

Дослівно: "Тривалі тривоги вночі.

Ворог знову стріляв на межі з Херсонщиною.

Кілька разів ударив з артилерії по Зеленодольській та Апостолівській громадам.

Людей не зачепило".

Деталі: Зазначається, що "зараз в області все нормально".

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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