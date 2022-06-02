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Захисники знищили 2 російські десантні катери – ОК "Південь"

Ірина БалачукЧетвер, 2 червня 2022, 08:24
Скриншот з google.maps

Українські ракетно-артилерійські підрозділи 1 червня на півдні країни знищили 2 швидкісні десантні катери російських окупантів.

Джерело: Оперативному командування "Південь" у Facebook

Деталі: Повідомляється, що десантні катери загарбники приховали у Дніпро-Бузькому лимані. Вони були готові до відпрацювання диверсійної-розвідувальних дій.

Крім того, захисники за добу знищили 21 окупанта, 1 зенітну та 1 самохідну артилерійську установку, 4 танки Т-72, 4 одиниці броньованої та 3 автомобільної техніки, 3 БПЛА та 3 польових пунктів боєприпасів.

Підбиті раніше 2 катери "Раптор" окупанти відтягнули від Зміїного до пункту базування в Севастополі, де їх планують реанімувати.

Водночас в ОК "Південь" повідомили, що в Чорному морі кількість кораблів, що загрожують Україні ракетними ударами, зросла з 2 до 3.

Теми: Українавійна
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