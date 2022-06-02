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Уночі Росія завдала ракетного удару по Сумщині: є поранені

Ірина БалачукЧетвер, 2 червня 2022, 09:12
Уночі Росія завдала ракетного удару по Сумщині: є поранені
ФОТО З TELEGRAM ЖИВИЦЬКОГО

Уночі 2 червня росіяни з літака нанесли 3 ракетні удари по території Краснопільської громади у Сумській області, у результаті чого щонайменше 3 людей отримали поранення, зруйновані житлові будинки.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram, Державна прикордонна служба у Facebook

Пряма мова Живицького: "Близько опівночі, під час повітряної тривоги, російський ворожий літак здійснив 3 ракетні удари по території Сумського району (Краснопільської громади).

Один будинок зруйнований вщент – пряме потрапляння ракети. Ще кілька будинків пошкоджені, великі руйнування у домогосподарствах. Попередньо: щонайменше троє людей поранені". 

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Фото з Telegram Живицького

Деталі: За словами голови ОВА, усі поранені – цивільні мешканці Краснопілля. ЇХ госпіталізували. 

 
Фото з Telegram Живицького

На місці працюють рятувальники. 

 
Фото з Telegram Живицького

У Держприкордонслужбі уточнили, що окупанти здійснили пуски ракет з території Росії. 

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Теми: Сумська областьвійна
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