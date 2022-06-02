Глава МЗС Німеччини: Україна повинна перемогти у війні

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок чітко заявила, що хотіла б перемоги України у війні, яку проти неї веде Росія.

Про це, як пише "Європейська правда", вона сказала в ефірі ZDF.

Бербок запитали про більш обережне формулювання канцлера Олафа Шольца про те, що Росія не повинна виграти війну. "Я кажу, що те, що каже канцлер, правда", — сказала вона.

"Звичайно, Росія повинна не виграти цю війну, а стратегічно її програти. Росія порушує міжнародне право. Вони хочуть зруйнувати мир в Україні. Тому Україна ні за яких умов не повинна програти – це означає: Україна має перемогти.

Федеральний міністр закордонних справ Анналена Бербок у "Ланц"

Опозиційний Християнсько-демократичний союз був невдоволений через вибір слів Шольца в Бундестазі в середу. Лідер фракції ХДС Фрідріх Мерц розкритикував те, що Шольц не сказав просто: "Україна має виграти цю війну".

Під час дебатів Шольц знову висловив обережність щодо зовнішньополітичних цілей Німеччини у війні. Мета федерального уряду полягає в тому, щоб президент Росії "не виграв" загарбницьку війну, яку він розпочав проти України, сказав він. "Наша мета – щоб Україна змогла захиститися та була успішною", – додав він.

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Раніше у середу канцлер Олаф Шольц пообіцяв поставити Україні сучасну систему протиповітряної оборони IRIS-T SLM і сучасний радар, який виявлятиме ворожі гаубиці, міномети та реактивну артилерію.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що постачання Україні систем протиповітряної оборони IRIS-T SLM триватиме місяці.