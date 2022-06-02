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Росія вже вбила 261 дитину в Україні, 17 загиблих дітей виявили у Маріуполі

Ірина БалачукЧетвер, 2 червня 2022, 10:01
Росія вже вбила 261 дитину в Україні, 17 загиблих дітей виявили у Маріуполі
Фото з Facebook Угруповання Об'єднаних сил

Прокурори зафіксували смерть ще 17 дітей у місті Маріуполі Донецької області – таким чином кількість українських дітей, що загинули від рук російських військових зросла до 261.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Дослівно ОГП: "Станом на ранок 2 червня більше ніж 721 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 261 дитина загинула та понад 460 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях".

Деталі: Повідомляється, що найбільше дітей постраждало у Донецькій (184), Київській (116), Харківській (112), Чернігівській (68), Луганській (52), Херсонській (52), Миколаївській (47), Запорізькій (29), Сумській (17), Житомирській (15) областях та у м. Києві (16).

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Зокрема, 31 травня внаслідок обстрілів окупантами с. Іванівка Ізюмського району Харківської області загинув 12-річний хлопець.
 
Крім того, під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 17 та поранення 14 дітей внаслідок обстрілів ворогом м. Маріуполь Донецької області.

Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами Росії українських міст та сіл пошкоджено 1 938 закладів освіти, з них 182 зруйновані повністю.

Теми: Українавійнадітижертви
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