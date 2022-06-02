Україна підписала зі Словаччиною контракт на поставку гаубиць Zuzana 2

Україна і Словаччина підписали контракт на постачання восьми самохідних гаубиць Zuzana 2.

Про це, як передає "Європейська правда", написав у Twitter міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

"Раді підтвердити, що контракт на гаубиці Zuzana 2 для України підписано - вісім штук буде доставлено в Україну" - написав він.

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Як повідомлялося, президентка Словаччини Зузана Чапутова приїхала з візитом в Україну, у вівторок вона відвідала зруйновані російськими військами Ірпінь та Бородянку.

Чапутова також зустрілась у Києві з президентом Володимиром Зеленським, повідомив заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга.

"Зузана підтвердила "Зузани" - саме під таким гаслом проходить візит президентки Словацької Республіки Зузани Чапутової в Києві. А Зузани - це також словацькі 155-мм САУ. А ще особисте лобіювання статусу кандидата України в ЄС, оборонна підтримка, взаємодія в енергетичній сфері, можливий спільний прикордонно-митний контроль", - написав Сибіга на своїй сторінці у Facebook.