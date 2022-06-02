Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти вночі обстріляли Харків, є загиблі і поранені

Ірина БалачукЧетвер, 2 червня 2022, 10:31
Окупанти вночі обстріляли Харків, є загиблі і поранені
ФОТО З TELEGRAM СИНЄГУБОВА 

Уночі 2 червня російські війська обстріляли Харків, у результаті чого одна людина загинула та одна отримала поранення.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Минулої ночі російські окупанти обстріляли Київський та Слобідський райони Харкова.

На Салтівці снаряд влучив у будівлю школи. Загинула 1 жінка, 1 чоловік отримав поранення. Ще 3 жінок, що перебували в школі, врятовані співробітниками ДСНС". 

Реклама:
 
Фото з Telegram Синєгубова 

Деталі: Ще 2 мирних мешканці Харкова отримали поранення внаслідок денних обстрілів.

За словами голови ОВА, протягом минулої доби окупанти обстрілювали с. Циркуни Харківського району (1 людина отримала поранення), м. Чугуїв, с. Коробочкине та смт Клугинно-Башкирівка Чугуївського району (4 мирних мешканців отримали поранення).

Синєгубов нагадав, що на території області тривають бойові дії. На Харківському та Ізюмському напрямках ворог переважно зосереджений на обороні та утриманні окупованих територій.

За словами голови ОВА, усі спроби атакувати з боку росіян безуспішні, а українські військові продовжують завдавати ворогу втрат.

Теми: Харківвійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Харків
У Харкові частина учнів навчатимуться у метро
У Харкові викрили кол-центр на 130 працівників, які вимагали у людей гроші
Росіяни атакували три райони Харківщини, спрацювала ППО
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: