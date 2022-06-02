Окупанти вночі обстріляли Харків, є загиблі і поранені

Уночі 2 червня російські війська обстріляли Харків, у результаті чого одна людина загинула та одна отримала поранення.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Минулої ночі російські окупанти обстріляли Київський та Слобідський райони Харкова.



На Салтівці снаряд влучив у будівлю школи. Загинула 1 жінка, 1 чоловік отримав поранення. Ще 3 жінок, що перебували в школі, врятовані співробітниками ДСНС".

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Фото з Telegram Синєгубова

Деталі: Ще 2 мирних мешканці Харкова отримали поранення внаслідок денних обстрілів.



За словами голови ОВА, протягом минулої доби окупанти обстрілювали с. Циркуни Харківського району (1 людина отримала поранення), м. Чугуїв, с. Коробочкине та смт Клугинно-Башкирівка Чугуївського району (4 мирних мешканців отримали поранення).



Синєгубов нагадав, що на території області тривають бойові дії. На Харківському та Ізюмському напрямках ворог переважно зосереджений на обороні та утриманні окупованих територій.

За словами голови ОВА, усі спроби атакувати з боку росіян безуспішні, а українські військові продовжують завдавати ворогу втрат.