Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Голова Херсонщини: Виїзд мешканців через Крим – незаконний, але іншого шляху нема

Ірина БалачукЧетвер, 2 червня 2022, 11:51
Скриншот з google.maps

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута заявив, що виїзд жителів області через анексований Крим є незаконним – за це передбачена відповідальність.

Джерело: Лагута в інтервʼю проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя"

Пряма мова голови ОВА: "Це незаконний перетин кордону, тому ми не можемо цього радити. А от один з "гауляйтерів" Херсонщини, колаборант та зрадник Стремоусов (блогер Кирило Стремоусов, який називає себе так званим "заступником голови військово-цивільної адміністрації" Херсонської області – ред.) заявив, що "на Крим – будь ласка, через Крим виїжджайте". Далі – Грузія, чи куди хочете. Тобто вони зафіксували, що пропускатимуть. Це єдиний шлях виїзду з Херсонщини".

Деталі: Лагута пояснив, що у херсонця, який буде виїжджати через півострів, не буде штампа про перетин кордону, а за це передбачена адміністративна і навіть кримінальна відповідальність.

За словами голови ОВА, у сторону Криму прямують дуже багато моряків (закордонного плавання – ред.) заради того, щоб піти у рейс (кількамісячне відрядження на торговельному судні – ред.).

Лагута підкреслив, що вони порушують не указ про загальну мобілізацію, а указ про заборону виїзду чоловіків від 18 до 60 років, призовного віку. Голова ОВА вважає, що "цим мають займатися спеціальні органи".

Варто нагадати, що сам Лагута в перші тижні після повномасштабного вторгнення Росії зник з публічного простору і з’явився на публіці лише 15 квітня.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Минулого тижня окупанти у захопленій частині Херсонської області заборонили виїзд херсонців на підконтрольну Україні територію.
  • Виїхати з окупованої частини Херсонщини можна в тільки окупований Росією Крим або у ту частину Запорізької області, яку зараз контролюють російські війська.

Теми: Херсонська областьвійнаокупація
Головне сьогодні

Зеленський розказав лідерам ЄС про реальні втрати ЗСУ на Донбасі

Зеленський пророкує Європі масові протести, якщо не розблокувати українські порти

Українські військові будуть самі вирішувати, на яку відстань стріляти з HIMARS – посол США

Посли ЄС затвердили шостий пакет санкцій проти РФ: з нафтою, але без Кирила

ВІДЕО"Кримську" справу Медведчука передали до суду: загрожує 15 років

Кремль просить пропагандистів не писати про тривалість вторгнення, щоб "росіяни не задумувались"

Усі новини...
Херсонська область
Росія не дала вивезти жодної дитини з Херсонщини по "зеленому коридору" – Лагута
На півночі Херсонщини ЗСУ звільнили від росіян понад 20 населених пунктів
Херсонщина: Росіяни підірвали мости через Інгулець — ОК “Південь”
Останні новини
19:59
Укрнафта оскаржить арешт скрапленого газу
19:49
Білорусь мінує дороги і мости у прикордонних з Україною районах – Генштаб
19:47
США наклали санкції на декілька яхт Путіна
19:46
Тайвань заборонив експорт сучасних чіпів до РФ та Білорусі
19:37
Статус кандидати в члени ЄС для нас не дрібниця, а мотивація боротися – Зеленський
19:33
Глава Інтерполу: зброя, яка надходить в Україну, після війни опиниться у злочинців
19:32
ЄС відключить від SWIFT Сбєрбанк та ще два російські банки
19:30
фотоВ Іспанії випустили поштову марку з українським прапором
19:26
Росіяни не дають документи про смерть загиблим від обстрілу у Маріуполі – радник мера
19:11
США розширили санкції на близьких соратників Путіна, міністрів та речницю МЗС РФ
Усі новини...