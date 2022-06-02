Голова Херсонщини: Виїзд мешканців через Крим – незаконний, але іншого шляху нема

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута заявив, що виїзд жителів області через анексований Крим є незаконним – за це передбачена відповідальність.

Джерело: Лагута в інтервʼю проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя"

Пряма мова голови ОВА: "Це незаконний перетин кордону, тому ми не можемо цього радити. А от один з "гауляйтерів" Херсонщини, колаборант та зрадник Стремоусов (блогер Кирило Стремоусов, який називає себе так званим "заступником голови військово-цивільної адміністрації" Херсонської області – ред.) заявив, що "на Крим – будь ласка, через Крим виїжджайте". Далі – Грузія, чи куди хочете. Тобто вони зафіксували, що пропускатимуть. Це єдиний шлях виїзду з Херсонщини".

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Деталі: Лагута пояснив, що у херсонця, який буде виїжджати через півострів, не буде штампа про перетин кордону, а за це передбачена адміністративна і навіть кримінальна відповідальність.

За словами голови ОВА, у сторону Криму прямують дуже багато моряків (закордонного плавання – ред.) заради того, щоб піти у рейс (кількамісячне відрядження на торговельному судні – ред.).

Лагута підкреслив, що вони порушують не указ про загальну мобілізацію, а указ про заборону виїзду чоловіків від 18 до 60 років, призовного віку. Голова ОВА вважає, що "цим мають займатися спеціальні органи".

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Варто нагадати, що сам Лагута в перші тижні після повномасштабного вторгнення Росії зник з публічного простору і з’явився на публіці лише 15 квітня.

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