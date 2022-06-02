Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Польща з 1 липня припинить виплати допомоги біженцям з України

"Європейська правда"Четвер, 2 червня 2022, 12:19

З 1 липня уряд Польщі більше не буде платити 40 злотих (близько 276 грн) на харчування і проживання біженців з України.

Про це заявив заступник голови МВС Польщі та уповноважений уряду у справах біженців Павел Шефернакер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rzeczpospolita.

"Ми переконані, що багато людей у ​​Польщі здатні стати незалежними та адаптуватися", – сказав він і додав, що також будуть винятки. Для деяких осіб будуть розширені пільги: йдеться про осіб з інвалідністю, вагітних та багатодітних.

Реклама:

Уряд у спеціальному законі про допомогу біженцям з України спочатку гарантував пільги на перші 60 днів. Місяць тому він продовжив термін ще на 60 днів. Далі дію цього закону продовжувати не будуть.

"Ми виплачуємо величезні соціальні кошти – від 300 злотих для кожного до 500+ злотих на кожну дитину та інші соціальні вигоди. Крім того, ми бачимо, що багато українців шукають роботу, знаходять її та справляються самі. Ми хочемо стимулювати інших бути активними. Чотири місяці повного захисту – це, на нашу думку, достатній час", – сказав високопоставлений політик правлячої партії "Право і справедливість".

Зазначається, що  рішення уряду продиктоване дуже великими видатками на утримання біженців. Зокрема, Сілезьке воєводство оцінило поточні видатки на 115 тис. біженців у 190 млн злотих на місяць, із яких щоденні виплати по 40 злотих на людину становлять 160 млн злотих.

ВІДЕО ДНЯ

"Ми тільки розпочинаємо широкий спектр заходів, спрямованих на активізацію українців до працевлаштування. Вже 14 тис. з них, у тому числі 11 тис. жінки, знайшли легальну роботу в нашому регіоні. Чекаємо на спеціальний акт, який допоможе профінансувати навчання та курси навчання польської мови, що неодмінно допоможе їм знайти своє місце на ринку праці", – пояснила речниця Сілезького воєводи Аліна Кухаржевська.

Теми: ПольщабіженціУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Польща
У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
Більшість поляків почуваються у безпеці попри сусідство з РФ і Білоруссю
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: