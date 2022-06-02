Польща з 1 липня припинить виплати допомоги біженцям з України

З 1 липня уряд Польщі більше не буде платити 40 злотих (близько 276 грн) на харчування і проживання біженців з України.

Про це заявив заступник голови МВС Польщі та уповноважений уряду у справах біженців Павел Шефернакер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rzeczpospolita.

"Ми переконані, що багато людей у ​​Польщі здатні стати незалежними та адаптуватися", – сказав він і додав, що також будуть винятки. Для деяких осіб будуть розширені пільги: йдеться про осіб з інвалідністю, вагітних та багатодітних.

Уряд у спеціальному законі про допомогу біженцям з України спочатку гарантував пільги на перші 60 днів. Місяць тому він продовжив термін ще на 60 днів. Далі дію цього закону продовжувати не будуть.

"Ми виплачуємо величезні соціальні кошти – від 300 злотих для кожного до 500+ злотих на кожну дитину та інші соціальні вигоди. Крім того, ми бачимо, що багато українців шукають роботу, знаходять її та справляються самі. Ми хочемо стимулювати інших бути активними. Чотири місяці повного захисту – це, на нашу думку, достатній час", – сказав високопоставлений політик правлячої партії "Право і справедливість".

Зазначається, що рішення уряду продиктоване дуже великими видатками на утримання біженців. Зокрема, Сілезьке воєводство оцінило поточні видатки на 115 тис. біженців у 190 млн злотих на місяць, із яких щоденні виплати по 40 злотих на людину становлять 160 млн злотих.

"Ми тільки розпочинаємо широкий спектр заходів, спрямованих на активізацію українців до працевлаштування. Вже 14 тис. з них, у тому числі 11 тис. жінки, знайшли легальну роботу в нашому регіоні. Чекаємо на спеціальний акт, який допоможе профінансувати навчання та курси навчання польської мови, що неодмінно допоможе їм знайти своє місце на ринку праці", – пояснила речниця Сілезького воєводи Аліна Кухаржевська.