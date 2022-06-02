В уряді Польщі закликали Угорщину припинити блокування шостого пакета санкцій проти РФ

Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер висловив занепокоєння позицією Угорщини щодо шостого пакета санкцій ЄС проти РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Rzeczpospolita.

"Ми однозначно закликаємо Угорщину більше не блокувати цей процес. Рішення на Європейській раді були однозначними, Польща та інші країни ЄС бажають прийняти цей проєкт пакета санкцій якомога швидше" - сказав Мюллер, відповідаючи на запитання про блокування Будапештом шостого пакета санкцій проти Росії.

Як повідомлялося, на засіданні постійних представників країн ЄС у Брюсселі Угорщина висловила кілька заперечень щодо шостого санкційного пакету, погодженого напередодні Європейською радою.

Зокрема Будапешт наполягає на виключенні з санкційного переліку очільника Російської православної церкви патріарха Кіріла - одного з публічних прихильників Владіміра Путіна. Ім’я Кіріла не лунало під час переговорів лідерів ЄС.

Раніше президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що процес схвалення шостого санкційного пакета проти Росії завершиться в середу або четвер.

Нагадаємо, лідери ЄС на саміті, який триває 30-31 травня, ухвалили політичне рішення про запровадження нафтового ембарго проти Росії.

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Шостий пакет санкцій Європейського Союзу передбачає обмеження щодо 80 російських олігархів, заявив президент Франції Еммануель Макрон після саміту ЄС.

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