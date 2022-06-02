Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В уряді Польщі закликали Угорщину припинити блокування шостого пакета санкцій проти РФ

"Європейська правда"Четвер, 2 червня 2022, 12:47

Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер висловив занепокоєння позицією Угорщини щодо шостого пакета санкцій ЄС проти РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Rzeczpospolita.

"Ми однозначно закликаємо Угорщину більше не блокувати цей процес. Рішення на Європейській раді були однозначними, Польща та інші країни ЄС бажають прийняти цей проєкт пакета санкцій якомога швидше" - сказав Мюллер, відповідаючи на запитання про блокування Будапештом шостого пакета санкцій проти Росії.

Реклама:

Як повідомлялося, на засіданні постійних представників країн ЄС у Брюсселі Угорщина висловила кілька заперечень щодо шостого санкційного пакету, погодженого напередодні Європейською радою.

Зокрема Будапешт наполягає на виключенні з санкційного переліку очільника Російської православної церкви патріарха Кіріла - одного з публічних прихильників Владіміра Путіна. Ім’я Кіріла не лунало під час переговорів лідерів ЄС.

Раніше президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що процес схвалення шостого санкційного пакета проти Росії завершиться в середу або четвер.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, лідери ЄС на саміті, який триває 30-31 травня, ухвалили політичне рішення про запровадження нафтового ембарго проти Росії

Шостий пакет санкцій Європейського Союзу передбачає обмеження щодо 80 російських олігархів, заявив президент Франції Еммануель Макрон після саміту ЄС.

Більше у відео: Ембарго, гроші, Орбан, "патріарх" Кирилл: саміт ЄС, що став переможним для України

Теми: ПольщаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Польща
У Польщі вироблятимуть деталі для F-16
У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
Більшість поляків почуваються у безпеці попри сусідство з РФ і Білоруссю
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: