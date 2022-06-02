Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В уряді Польщі закликали Угорщину припинити блокування шостого пакета санкцій проти РФ

"Європейська правда"Четвер, 2 червня 2022, 12:47

Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер висловив занепокоєння позицією Угорщини щодо шостого пакета санкцій ЄС проти РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Rzeczpospolita.

"Ми однозначно закликаємо Угорщину більше не блокувати цей процес. Рішення на Європейській раді були однозначними, Польща та інші країни ЄС бажають прийняти цей проєкт пакета санкцій якомога швидше" - сказав Мюллер, відповідаючи на запитання про блокування Будапештом шостого пакета санкцій проти Росії.

Як повідомлялося, на засіданні постійних представників країн ЄС у Брюсселі Угорщина висловила кілька заперечень щодо шостого санкційного пакету, погодженого напередодні Європейською радою.

Зокрема Будапешт наполягає на виключенні з санкційного переліку очільника Російської православної церкви патріарха Кіріла - одного з публічних прихильників Владіміра Путіна. Ім’я Кіріла не лунало під час переговорів лідерів ЄС.

Раніше президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що процес схвалення шостого санкційного пакета проти Росії завершиться в середу або четвер.

Нагадаємо, лідери ЄС на саміті, який триває 30-31 травня, ухвалили політичне рішення про запровадження нафтового ембарго проти Росії

ВІДЕО ДНЯ

Шостий пакет санкцій Європейського Союзу передбачає обмеження щодо 80 російських олігархів, заявив президент Франції Еммануель Макрон після саміту ЄС.

Більше у відео: Ембарго, гроші, Орбан, "патріарх" Кирилл: саміт ЄС, що став переможним для України

Теми: ПольщаРосія
Головне сьогодні

Зеленський розказав лідерам ЄС про реальні втрати ЗСУ на Донбасі

Зеленський пророкує Європі масові протести, якщо не розблокувати українські порти

Українські військові будуть самі вирішувати, на яку відстань стріляти з HIMARS – посол США

Посли ЄС затвердили шостий пакет санкцій проти РФ: з нафтою, але без Кирила

ВІДЕО"Кримську" справу Медведчука передали до суду: загрожує 15 років

Кремль просить пропагандистів не писати про тривалість вторгнення, щоб "росіяни не задумувались"

Усі новини...
Польща
Польща з 1 липня припинить виплати допомоги біженцям з України
Україна купить у Польщі близько 60 самохідних гаубиць KRAB - ЗМІ
Резніков анонсував "добрі новини" зі США і Польщі
Останні новини
19:59
Укрнафта оскаржить арешт скрапленого газу
19:49
Білорусь мінує дороги і мости у прикордонних з Україною районах – Генштаб
19:47
США наклали санкції на декілька яхт Путіна
19:46
Тайвань заборонив експорт сучасних чіпів до РФ та Білорусі
19:37
Статус кандидати в члени ЄС для нас не дрібниця, а мотивація боротися – Зеленський
19:33
Глава Інтерполу: зброя, яка надходить в Україну, після війни опиниться у злочинців
19:32
ЄС відключить від SWIFT Сбєрбанк та ще два російські банки
19:30
фотоВ Іспанії випустили поштову марку з українським прапором
19:26
Росіяни не дають документи про смерть загиблим від обстрілу у Маріуполі – радник мера
19:11
США розширили санкції на близьких соратників Путіна, міністрів та речницю МЗС РФ
Усі новини...