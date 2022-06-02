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Зеленський: Україна де-факто вже є частиною ЄС

"Європейська правда"Четвер, 2 червня 2022, 13:16

Президент Володимир Зеленський у своєму виступі перед парламентом Люксембургу висловив сподівання на підтримку надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на виступ президента.

"Україна де-факто вже стала частиною Європейського Союзу. Ми вже співпрацюємо як на двосторонньому рівні, так і на рівні ЄС у масштабі, який відповідає повноправному членству. Що може довести це краще, ніж те, що ми захищаємо одне одного?", - сказав Зеленський.

Він висловив переконання, що Люксембург підтримає надання Україні у червні офіційного статусу кандидата на вступ до ЄС, а згодом і членство України в Європейському Союзі.

Зеленський запросив прем’єр-міністра Люксембургу приїхати до України, щоб обговорити подальшу співпрацю.

Як повідомлялося, лідери ЄС погодилися на червневій зустрічі розглянути заявки України, Грузії та Молдови на членство у блоці.

Однак серед країн ЄС немає одностайності щодо надання Україні кандидатського статусу.

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Теми: ЗеленськийЄС
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