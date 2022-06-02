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Сенат Ірландії визнав вторгнення Росії в Україну геноцидом

"Європейська правда"Четвер, 2 червня 2022, 14:09

Сенат Ірландії у середу ухвалив резолюцію, яка вважає вторгнення Російської Федерації в Україну геноцидом.

Про це повідомив у Twitter Марк Дейлі, спікер верхньої палати ірландського парламенту, пише "Європейська правда".

"Незаконне вторгнення Російської Федерації в Україну є актом геноциду.

Сенат Ірландії ухвалив резолюцію про геноцид з боку Росії в Україні", - зазначив Дейлі.

Згідно з ухваленою резолюцією, "дії російських військових відповідають критеріям геноциду, встановленим Конвенцією ООН про запобігання злочину геноциду і покарання за нього".

Сенат закликав країни по всьому світу зберігати та посилювати санкції проти Росії, працюючи над припиненням імпорту російських нафти і  газу, а також вугілля, які фінансують російську військову машину проти українського народу. 

Крім того, в резолюції зазначається, що політичне керівництво Російської Федерації має понести відповідальність за злочини в Україні. 

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, перший незалежний звіт щодо звинувачень РФ у геноциді в Україні стверджує, що дії Росії в Україні дають достатньо доказів, щоб зробити висновок, що Москва розпалює геноцид та вчиняє звірства, спрямовані на знищення українського народу.

16 березня Міжнародний суд ООН в Гаазі зобов’язав Росію припинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії в Україні, заявленою метою яких було "запобігання і покарання" нібито геноциду в Луганській та Донецькій областях України (детальніше - у статті Перше рішення з Гааги: що означає наказ Суду ООН у справі проти Росії щодо "геноциду").

У Кремлі заявили, що ігноруватимуть рішення.

Читайте також 10 головних питань про геноцид в Україні, покарання за нього та міжнародні суди 

Теми: ІрландіягеноцидУкраїна
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