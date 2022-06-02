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Керівник благодійного фонду переправляв чоловіків за кордон

Роман ПетренкоЧетвер, 2 червня 2022, 14:31

Військовослужбовці Львівського загону викрили зловмисника, який організував схему з незаконного виїзду за кордон військовозобов’язаних чоловіків, вимагаючи по 20 тисяч гривень.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Правоохоронці встановили, що керівник одного із благодійних фондів налагодив схему незаконного виїзду за кордон військовозобов’язаних чоловіків. Відомості стосовно ухилянтів незаконно вносили до електронної системи "Шлях", які за легендою слідували водіями для перевезення гуманітарної допомоги.

Клієнтами "бізнесмена" були українці призовного віку і ті, хто підпадав під загальну мобілізацію. За таку "послугу" чоловік мав отримати винагороду в розмірі 20 000 гривень.

Зловмисника затримали в пункті пропуску "Шегині" під час спроби вивезти до країн ЄС призовника.

Йому загрожує покарання до 9 років позбавлення волі.

Теми: Прикордонна службаЛьвівщинамобілізаціявійна
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