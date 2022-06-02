Глава Єврокомісії: підтримати вступ України в ЄС - це наша історична відповідальність

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС повинен підтримати вступ України до блоку, зберігаючи при цьому виконання всіх стандартів та вимог.

Про це вона сказала у виступі на Братиславському форумі глобальної безпеки в четвер, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз зобов’язаний підтримати Україну на шляху до ЄС, назвавши це його "історичною відповідальністю".

"Українці борються так мужньо, тому що вони точно знають, яке майбутнє вони хочуть. Майбутнє вільного та відкритого суспільства, що належить до спільної демократичної спільноти. Вони хочуть приєднатися до ЄС. Ми чули це знову і знову. Я вважаю, що це не тільки наш стратегічний інтерес, а наш моральний обов’язок - уможливити їхнє членство у ЄС та прокласти їм шлях до нашого Союзу", - заявила глава Єврокомісії.

Вона наполягла, що інвестиції ЄС в Україну повинні бути тісно пов'язані з проведенням реформ, а сама Україна має виконати необхідні для вступу умови і відповідати стандартам.

"Але наскільки швидко (Україна рухатиметься до ЄС. - Ред.), якою є швидкість - це залежить від самої країни і нашої підтримки… Від нас залежить, наскільки сильно ми підтримуємо, інвестуємо, та в руках наших українських друзів, що вони з цього роблять", - сказала фон дер Ляєн.

Як повідомлялося, лідери ЄС погодилися на червневій зустрічі розглянути заявки України, Грузії та Молдови на членство у блоці.

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Однак серед країн ЄС немає одностайності щодо надання Україні кандидатського статусу.

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