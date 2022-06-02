Російські окупанти контролюють близько 20% території України – Зеленський 

Під контролем російських окупантів зараз перебуває близько 20% території України, вони контролюють 2 603 населених пункти, а 1 017 населених пунктів уже вдалося звільнити.

Джерело: президент України Володимир Зеленський у промові в Палаті депутатів Люксембургу, яку публікує Офіс президента

Пряма мова: "Російські війська зайшли у 3 620 населених пунктів України. 1017 з них уже вдалося звільнити. Ще 2 603 належить звільнити.

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Станом на сьогодні під контролем окупантів перебуває близько 20% нашої території. Майже 125 тисяч квадратних кілометрів. Це значно більше, ніж площа всіх країн Бенілюксу разом узятих.

Близько 300 тисяч квадратних кілометрів забруднені мінами та снарядами, які не розірвалися.

Майже 12 мільйонів українців стали внутрішніми переселенцями.

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Понад 5 мільйонів – це передусім жінки та діти – виїхали за кордон".

Деталі: Зеленський зазначив, що бої тривають на величезній території від Харкова на сході до Миколаєва на півдні.

"По прямій між ними – 454 кілометри. Але якщо подивитися на всю лінію фронту, а вона, звісно, не є прямою, то ця лінія – понад тисячу кілометрів. Тільки уявіть! Постійні бойові дії, які розтягнулися фронтом понад тисячу кілометрів", – сказав президент України.

Він додав, що Україна щодня потерпає від російських ракетних ударів.

"Лише за вчорашній день Росія застосувала 15 різних крилатих ракет. А за весь час із 24 лютого застосовано 2 478 ракет. Більшість із них – по цивільній інфраструктурі", – констатував Зеленський.

Він додав, що "російська армія зруйнувала вже майже весь Донбас – цей колись один із найпотужніших промислових центрів Європи просто спустошений".

Пряма мова: "Окупанти втратили загиблими вже понад 30 тисяч солдатів. Це більше, ніж Радянський Союз втратив за 10 років війни в Афганістані. Більше, ніж Росія втратила за дві Чеченські війни. Але це не зупиняє Росію. Ця держава готова ще втрачати та вбивати людей".

Деталі: На думку Зеленського, українці воюють за те, щоб "залишитися такими, якими ми є" – і "всього лише одна людина в Росії хоче не дати нам залишитися такими, якими ми є".

Тому українці "змушені захищатися фактично від усієї російської армії", бо всі боєздатні військові формування Росії залучені до цієї агресії.

Зеленський заявив, що потрібно: більше зброї для України, більше санкцій проти Росії за війну, замороження й конфіскація активів РФ.

Він також висловив сподівання, що Люксембург підтримає спочатку кандидатство для України, а згодом і членство у Європейському Союзі, а також долучиться до проєкту відбудови України після війни.