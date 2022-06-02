Кремль просить пропагандистів не писати про тривалість вторгнення, щоб "росіяни не задумувались"

Напередодні сотого дня повномасштабного вторгнення в Україну Кремль попросив співробітників державних ЗМІ Росії не акцентувати увагу на тривалості російського вторгнення.

Джерело: "Медуза" з посиланням на свої джерела

Деталі: Адміністрація президента Росії "попросила" редакції державних та провладних ЗМІ "не тиражувати тему 100 днів спеціальної військової операції" та "не акцентувати" увагу читачів та глядачів на тривалості війни.

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Зазначається, що зроблено це, щоб росіяни менше замислювалися про те, що за три місяці російські війська не змогли досягти успіху.

Про це розповіли одразу чотири джерела: в одному з державних медіа РФ, у мерії Москви, в одному з провладних видань, а також у самій адміністрації президента РФ (АП).

В онлайн-трансляціях, присвячених війні, у провладних російських таблоїдах "Комсомольська правда" та "Московський комсомолець" вказано лише поточну дату.

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В онлайні державного інформагентства РФ ТАСС тривалість вторгнення також не зазначена.

Також про неї не йдеться у випусках новин на "Первом канале" та каналі "Росія-1", а також на головних сторінках "РИА Новости" та російськомовній версії RT.

Пряма мова співрозмовника з АП РФ: "Акцентування уваги на датах, пов'язаних з війною, може змусити росіян замислитися про цілі та успішність вторгнення.

Під час розмов про круглу дату завжди виникають питання: а чого до цієї дати вдалося досягти? Так повелося ще з радянських часів, коли були п'ятирічки, плани на них і таке інше. Виходить, що зараз пред'явити до цієї дати майже нічого. Можна сказати, що взяті якісь населені пункти, але людям їхня назва нічого не говорить. Це багато чи мало? Цілі "операції" близькі чи ще ні?".

Деталі: Крім того, у Кремлі "не хочуть нагадувати", що вторгнення триває вже понад три місяці.

Близький до АП РФ співрозмовник, посилаючись на результати закритих соцопитувань, наголосив, що багато росіян і так упевнені: "спецоперація" затяглася.

Пряма мова співрозмовника близького до Кремля: "Про її цілі, крім "денацифікації" та "демілітаризації" України, досі нічого не відомо. Люди ці слова не розуміють, але бачать, що бойові дії йдуть уже довго.

До "операції" їм вселялося, що Україна — держава слабка. Але тепер виходить, що швидко перемогти не виходить".

Деталі: Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі ЗМІ не погодився з тим, що "спецоперація" затягнулася: "У подібних операцій не може бути чітко визначеного таймінгу".

На запитання, чи були з Кремля якісь вказівки щодо висвітлення у ЗМІ тривалості війни, Пєсков не відповів.

Близьке до АП джерело з посиланням на закриті опитування заявило, що тези про протистояння Росії та Заходу "зрозуміліші" росіянам.

Зокрема, джерело пояснює: "Якщо бій іде аж із усім НАТО — дуже сильним супротивником, а не з Україною, то люди розуміють, що на швидку перемогу чекати не доводиться".