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Швеція передасть Україні протикорабельні ракети і протитанкову зброю

"Європейська правда"Четвер, 2 червня 2022, 16:42

Швеція анонсувала четвертий пакет допомоги для України, що включає зброю і фінансову підтримку для потреб українських військових.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила міністерка закордонних справ Анн Лінде.

"Швеція надасть Україні протикорабельні ракети, протитанкову зброю та 12,7 мм гвинтівки, у тому числі боєприпаси. Цей четвертий пакет підтримки включає також фінансовий внесок на потреби ЗСУ. Загальна вартість пакета - понад 95 млн євро. Війна Росії проти України має зупинитися", - написала міністерка у своєму Twitter.

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Вона не навела деталей щодо кількості та конкретних видів озброєння, яке буде передане. 

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Нагадаємо, також сьогодні стало відомо, що Туреччина безоплатно передасть Литві "Байрактар" для подарунка українським військовим, на який литовці всією країною зібрали 5 мільйонів євро. 

Напередодні, 1 червня, США розкрили деталі нового пакета військової допомоги для України на 700 млн доларів, до якого вперше увійшли ракетні системи HIMARS.

Теми: Швеціязброя
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