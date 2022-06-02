Швеція передасть Україні протикорабельні ракети і протитанкову зброю

Швеція анонсувала четвертий пакет допомоги для України, що включає зброю і фінансову підтримку для потреб українських військових.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила міністерка закордонних справ Анн Лінде.

"Швеція надасть Україні протикорабельні ракети, протитанкову зброю та 12,7 мм гвинтівки, у тому числі боєприпаси. Цей четвертий пакет підтримки включає також фінансовий внесок на потреби ЗСУ. Загальна вартість пакета - понад 95 млн євро. Війна Росії проти України має зупинитися", - написала міністерка у своєму Twitter.

Sweden will send anti-ship missiles, anti-tank weapons and 12.7 mm rifles including ammunition to 🇺🇦. This 4th support package also includes financial contribution to the Ukrainian Armed Forces. Total amount includes more than 95 million euros. Russia’s war against 🇺🇦 must stop! June 2, 2022

Вона не навела деталей щодо кількості та конкретних видів озброєння, яке буде передане.

Нагадаємо, також сьогодні стало відомо, що Туреччина безоплатно передасть Литві "Байрактар" для подарунка українським військовим, на який литовці всією країною зібрали 5 мільйонів євро.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні, 1 червня, США розкрили деталі нового пакета військової допомоги для України на 700 млн доларів, до якого вперше увійшли ракетні системи HIMARS.