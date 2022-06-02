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Швеція передасть Україні протикорабельні ракети і протитанкову зброю

"Європейська правда"Четвер, 2 червня 2022, 16:42

Швеція анонсувала четвертий пакет допомоги для України, що включає зброю і фінансову підтримку для потреб українських військових.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила міністерка закордонних справ Анн Лінде.

"Швеція надасть Україні протикорабельні ракети, протитанкову зброю та 12,7 мм гвинтівки, у тому числі боєприпаси. Цей четвертий пакет підтримки включає також фінансовий внесок на потреби ЗСУ. Загальна вартість пакета - понад 95 млн євро. Війна Росії проти України має зупинитися", - написала міністерка у своєму Twitter.

Вона не навела деталей щодо кількості та конкретних видів озброєння, яке буде передане. 

Нагадаємо, також сьогодні стало відомо, що Туреччина безоплатно передасть Литві "Байрактар" для подарунка українським військовим, на який литовці всією країною зібрали 5 мільйонів євро. 

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Напередодні, 1 червня, США розкрили деталі нового пакета військової допомоги для України на 700 млн доларів, до якого вперше увійшли ракетні системи HIMARS.

Теми: Швеціязброя
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