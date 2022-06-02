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Російські хакери атакували державні організації

Роман ПетренкоЧетвер, 2 червня 2022, 18:09
фото ілюстративне

Хакери країни-окупанта провели кібератаку на державні організації України з використанням шкідливої програми Cobalt Strike Beacon.

Джерело: пресслужба Держспецзв’язку

Деталі: Команда спеціалістів з кіберзахисту виявила файл "зміни оплата праці з нарахуваннями.docx", що розповсюджувався серед державних організацій України засобами електронної пошти.

З'ясовано, що документ містить посилання на зовнішній об'єкт (HTML-файл, що містить JavaScript-код), виконання якого призведе до запуску PowerShell-команди, завантаження EXE-файлу "ms-msdt.exe" та ураження комп'ютера шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.

Спеціалісти заблокували доменне ім’я та сервер.

Також вони рекомендують звернути увагу на процес "sdiagnhost.exe" на робочих комп’ютерах.

Відомство не повідомило про наслідки атаки.

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Теми: хакериРосіявійна
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