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Російські хакери атакували державні організації

Роман ПетренкоЧетвер, 2 червня 2022, 18:09
Російські хакери атакували державні організації
фото ілюстративне

Хакери країни-окупанта провели кібератаку на державні організації України з використанням шкідливої програми Cobalt Strike Beacon.

Джерело: пресслужба Держспецзв’язку

Деталі: Команда спеціалістів з кіберзахисту виявила файл "зміни оплата праці з нарахуваннями.docx", що розповсюджувався серед державних організацій України засобами електронної пошти.

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З'ясовано, що документ містить посилання на зовнішній об'єкт (HTML-файл, що містить JavaScript-код), виконання якого призведе до запуску PowerShell-команди, завантаження EXE-файлу "ms-msdt.exe" та ураження комп'ютера шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.

Спеціалісти заблокували доменне ім’я та сервер.

Також вони рекомендують звернути увагу на процес "sdiagnhost.exe" на робочих комп’ютерах.

ВІДЕО ДНЯ

Відомство не повідомило про наслідки атаки.

Теми: хакериРосіявійна
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