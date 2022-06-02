Колаборанти на Запоріжчині вирішили "націоналізувати" українську власність

Зрадники на окупованій території Запорізької області вирішили віджати державне майно України, щоб підвищити ефективність своєї "влади".

Джерело: прокремлівське ЗМІ "РІА Новини" з посиланням на слова так званого "заступника голови адміністрації" Андрія Трофімова

Пряма мова: "Сьогодні (2 червня – ред.) голова ВДА Запорізької області Євген Балицький підписав указ про націоналізацію майна, яке належить Україні.

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Указ підписано з метою забезпечення державних потреб, пов'язаних із підвищенням загальної ефективності та соціальної орієнтації економіки, а також для збереження національного надбання для мешканців Запорізької області".

Деталі: За словами зрадника, колаборанти планують "націоналізувати" у власність Запорізької області "земельні ділянки, природні ресурси, об'єкти стратегічних галузей економіки, майна, яке перебувало у власності України станом на 24 лютого 2022 року".

Для довідки. Євген Балицький – колишній нардеп-регіонал. У 2020 році він був обраний депутатом облради від "Опозиційного блоку".

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Зраднику оголосили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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