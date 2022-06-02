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Зеленський пророкує Європі масові протести, якщо не розблокувати українські порти

Роман РоманюкЧетвер, 2 червня 2022, 18:54

Блокада Росією українських портів може призвести до дестабілізації і масових протестів в Африці та Європі.

Джерело: виступ президента Володимира Зеленського на Безпековому форумі у Братиславі.

Пряма мова Зеленського: "Неможливо оминути питання блокади Росією наших портів. Через цей акт агресії світ на порозі продовольчої кризи. Це не просто якась проблема з продовольством. Це дефіцит на ринку, це катастрофічне зростання цін на базові продукти, це загроза голоду для десятків мільйонів людей.

Якщо цьому не запобігти, отримаємо проблему політичного хаосу в деяких країнах Африки, Азії - а отже міграційну кризу в Європі, коли люди із країн, котрі страждають від голоду, шукатимуть спасіння".

Деталі: За словами Зеленського, криза в Африці неминуче перекинеться на всю Європу.

Пряма мова: "Також продовольча криза неминуче призведе до масштабних протестів і європейських країнах. Багатьом урядам доведеться пояснювати протестуючим, чому наш континент опинився в заручниках однієї держави Росія і однієї людини в Москві, яка дала наказ щодо морської блокади України".

Теми: ЗеленськийЄС
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