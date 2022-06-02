Глава Інтерполу: зброя, яка надходить в Україну, після війни опиниться у злочинців

Зброя, надіслана в Україну після вторгнення Росії, потрапить у світову тіньову економіку та в руки злочинців після завершення війни.

Про це заявив глава Інтерполу Юрген Шток, пише "Європейська правда" із посиланням на The Guardian.

Шток вважає, що коли війна закінчиться, хвиля важкої зброї заполонить міжнародний ринок, і він закликав країни-члени Інтерполу, особливо ті, що постачають зброю, співпрацювати у відстеженні озброєнь.

"Як тільки зброя замовкне в Україні, прийде незаконна зброя. Ми знаємо це з багатьох інших театрів конфліктів. Злочинці навіть зараз, коли ми говоримо, зосереджені на ній", – сказав Шток.

"Злочинні угруповання намагаються використати ці хаотичні ситуації та наявність зброї, навіть тієї, яку використовують військові, зокрема важкої. Вона буде доступна на кримінальному ринку і створять виклик. Жодна країна чи регіон не може впоратися з цим окремо, оскільки ці групи діють на глобальному рівні", - додав він.

Він сказав, що Інтерпол закликав членів використовувати його базу даних, щоб допомогти відстежувати зброю.

"Ми контактуємо з країнами-членами, щоб заохотити їх використовувати ці інструменти. Злочинці цікавляться всіма видами зброї…в основному будь-яка зброя, яку можна носити, може бути використана у злочинних цілях", - сказав Шток.