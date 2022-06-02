США наклали санкції на декілька яхт Путіна

Мінфін США оголосив про накладання санкцій на низку яхт, пов’язаних з російською елітою та особисто президентом РФ Владіміром Путіним, а також компанії, які обслуговують їх. Загалом під санкції потрапили сім яхт, 16 компаній та три літаки/гелікоптери.

Про повідомляє "Європейська правда".

Управління контролю за іноземними активами США (OFAC) визначило як такі, що пов’язані з Путіним, яхту Graceful під прапором РФ та Olympia під прапором Кайманових островів. Зазначається, що на них він здійснив низку подорожей, у тому числі у 2021 році в Чорному морі, коли до нього приєднався Александр Лукашенко.

Olympia (Photo credit: Feadship)

Під санкції потрапляють також компанії та одна особа, які залучені до управління цими яхтами або є формальними власниками. Це SCF Management Services Cyprus Ltd; компанії Ironstone Marine Investments, JSC Argument і її акціонерний власний Андрєй Гасілов та O’Neill Assets Corporation.

Пов’язаними з Путіним визначили також яхти Shellest і Nega, які належать російській компанії Revival of Maritime Traditions та Limited Liability Company Gelios. Shellest періодично з’являється біля місця, де розташований чорноморський палац Путіна, а яхту Nega він використовував для подорожей на півночі Росії.

Shellest (Credit: Romeo United Yachts)

Під санкції потрапила брокерська компанія Imperial Yachts SARL, яка займається обслуговуванням елітних яхт, та її російських гендиректор. Компанія має окремий офіс у Росії та обслуговує яхти багатьох представників російської еліти, включно з найближчим оточенням Путіним. Обмеження застосовують і до компаній, пов’язаних з її гендиректором - Nord Marine, "Яхт-Трейд", Bilding Management, "Норд Марін Інжинірінг".

На додачу, у санкційний список потрапили зареєстрована у Сан-Марино Skyline Aviation за діяльність в окупованому Криму і пов’язаний з нею літак T7-OKY; яхта Sea Rhapsody, Madame Gu і розміщений на ній гелікоптер 3A-MGU, приватний літак P4-MGU. Останні три вважають пов’язаними з депутатом Держдуми РФ, мільярдером Андрєєм Скочем.

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Madame Gu (Dutch Yachting via Youtube)

Як повідомлялося, санкції розширили також на кількох соратників Путіна, міністрів з уряду РФ та речницю МЗС РФ Марію Захарову.