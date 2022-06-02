Зеленський вважає неприйнятним, коли на обговорення санкцій ЄС витрачається стільки часу
Президент України Володимир Зеленський вважає неприйнятним, коли на обговорення санкційного пакета, зокрема шостого, витрачається стільки часу.
Про це він заявив під час відеовиступу на Міжнародному безпековому форумі в Братиславі, пише "Європейська правда".
"Добре, що шостий санкційний пакет нарешті оформлений. Але він має запрацювати невідкладно, щоб можна було перейти далі, до підготовки сьомого пакета. Кожний зв'язок з Росією - це мотузка, яку Росія спробує перетворити на зашморг", - сказав Зеленський.
Він додав, що головне значення санкційних пакетів Євросоюзу полягає в тому, щоб зробити Європу незалежною від Росії.
"Головний сенс санкційних пакетів Європейського Союзу - не просто завдати шкоди Росії, а зробити Європу незалежною від Росії, обірвати всі критичні зв'язки між Росією та країнами Європи, які Москва використовує як зброю, зокрема енергетичну", - сказав президент.
Нагадаємо, 2 червня посли Євросоюзу затвердили шостий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшло часткове нафтове ембарго. Обговорення пакету тривало понад місяць.