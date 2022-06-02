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Зеленський вважає неприйнятним, коли на обговорення санкцій ЄС витрачається стільки часу

"Європейська правда"Четвер, 2 червня 2022, 20:25

Президент України Володимир Зеленський вважає неприйнятним, коли на обговорення санкційного пакета, зокрема шостого, витрачається стільки часу.

Про це він заявив під час відеовиступу на Міжнародному безпековому форумі в Братиславі, пише "Європейська правда".

"Добре, що шостий санкційний пакет нарешті оформлений. Але він має запрацювати невідкладно, щоб можна було перейти далі, до підготовки сьомого пакета. Кожний зв'язок з Росією - це мотузка, яку Росія спробує перетворити на зашморг", - сказав Зеленський.

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Він додав, що головне значення санкційних пакетів Євросоюзу полягає в тому, щоб зробити Європу незалежною від Росії.

"Головний сенс санкційних пакетів Європейського Союзу - не просто завдати шкоди Росії, а зробити Європу незалежною від Росії, обірвати всі критичні зв'язки між Росією та країнами Європи, які Москва використовує як зброю, зокрема енергетичну", - сказав президент.

Нагадаємо, 2 червня посли Євросоюзу затвердили шостий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшло часткове нафтове ембарго. Обговорення пакету тривало понад місяць.

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Теми: ЄСсанкціїЗеленський
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