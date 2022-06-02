Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На Дніпропетровщині виявили близько 40 касетних елементів від снаряду РСЗВ

Мазуренко Альона Четвер, 2 червня 2022, 22:24

Російські окупанти обстріляли території Дніпропетровської області, в одному з районів рятувальники виявили близько 40 сучасних касетних бойових елементів від снаряду РСЗВ.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук

Пряма мова: "Ворог обстріляв територію Покровської громади в Синельниківському районі: біля одного з населених пунктів вибухнув касетний боєприпас.

На місці рятувальники виявили близько 40 сучасних касетних бойових елементів від снаряду РСЗВ. Днями піротехніки мають їх знищити. Жертв, руйнувань немає".

Деталі: 2 червня під обстріл потрапила територія Зеленодольскої громади на Криворіжжі: за межами одного з сіл виявлено ворожий артилерійський снаряд. Також на місці знайдено і один снаряд від "Урагану".

Окупанти також поцілили по населеному пункту в Зеленодольській громаді. Там пошкоджено будинки та газопровід. Інформації про постаждалих немає.

При цьому, на Дніпропетровщині відкрито рух новою ділянкою дороги до столиці: "І це в той час, коли область обстрілюють з мінометів, "Градів", випускають ракети по нашим містам".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійнаРосія
Головне сьогодні

Кремль не знає, як інтегрувати окуповану територію на півдні України – ISW

Росія мобілізується, щоб зірвати європейський рух України – Зеленський

Генсек НАТО після зустрічі з Байденом: війна закінчиться за столом переговорів

Монастирський вважає, що в усіх українців має бути вогнепальна зброя для особистого захисту 

фото, ВІДЕОІноземних послів тепер будуть вітати в Софії Київській 

США наклали санкції на декілька яхт Путіна

Усі новини...
Дніпропетровська область
Дніпропетровщина: російські окупанти обстріляли Зеленодольську громаду
Дніпропетровщина: Росіяни вдарили з артилерії по двох громадах, без жертв
По Дніпропетровщині окупанти випустили 3 ракети з РСЗВ "Торнадо"
Останні новини
04:40
Росія воює як у Середньовіччі – представник США в ОБСЄ
03:58
Молдова обмежує трансляцію російського телеконтенту
03:10
Кремль не знає, як інтегрувати окуповану територію на півдні України – ISW
02:26
США пояснили, як Україна може використовувати надану ними зброю
01:53
Єврокомісія поставила умови Польщі для отримання коштів на розвиток економіки
01:18
Південь: ЗСУ знищили 24 окупанти, ворожі гаубиці, танк та іншу техніку
00:40
Росія мобілізується, щоб зірвати європейський рух України – Зеленський
00:16
Голова ОВА повідомив про кількість загиблих цивільних на Донеччині за добу
23:48
ВІДЕООкупанти ховаються за спинами "примусово мобілізованих" з Донбасу – Зеленський
23:26
Медведєв погрожує Україні ударами по центрах прийняття рішень через страх перед РСЗВ
Усі новини...