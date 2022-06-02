На Дніпропетровщині виявили близько 40 касетних елементів від снаряду РСЗВ

Російські окупанти обстріляли території Дніпропетровської області, в одному з районів рятувальники виявили близько 40 сучасних касетних бойових елементів від снаряду РСЗВ.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук

Пряма мова: "Ворог обстріляв територію Покровської громади в Синельниківському районі: біля одного з населених пунктів вибухнув касетний боєприпас.

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На місці рятувальники виявили близько 40 сучасних касетних бойових елементів від снаряду РСЗВ. Днями піротехніки мають їх знищити. Жертв, руйнувань немає".

Деталі: 2 червня під обстріл потрапила територія Зеленодольскої громади на Криворіжжі: за межами одного з сіл виявлено ворожий артилерійський снаряд. Також на місці знайдено і один снаряд від "Урагану".

Окупанти також поцілили по населеному пункту в Зеленодольській громаді. Там пошкоджено будинки та газопровід. Інформації про постаждалих немає.

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При цьому, на Дніпропетровщині відкрито рух новою ділянкою дороги до столиці: "І це в той час, коли область обстрілюють з мінометів, "Градів", випускають ракети по нашим містам".