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Країни ЄС прийняли 5,3 млн українських біженців, 2,3 млн повернулись – Frontex

"Європейська правда"Четвер, 2 червня 2022, 22:46

5,3 мільйона громадян України втекли до Європейського союзу з початку російського вторгнення.

Про це свідчать дані прикордонної агенції ЄС Frontex, пише "Європейська правда".

Загальна кількість переміщених осіб, які в'їхали до ЄС, зокрема й не громадян України, становить 7 мільйонів людей.

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Останніми тижнями в Україну повертається більше людей, ніж залишає країну. З 25 по 31 травня ЄС залишили майже 260 тисяч українців. Загалом з початку війни на батьківщину повернулися 2,3 мільйони українців.

Станом на 23 травня кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні вперше зменшилась. Загальна кількість нині оцінюється у 7,1 мільйона осіб, що на 11% менше, ніж із 3 травня.

Польща та Румунія, як і раніше, приймають найбільшу кількість прибулих: 147 000 та 32 800 українських біженців відповідно перетнули кордони країн у період з 25 по 31 травня.

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Прикордонний рух залишається стабільним, серйозних пробок на кордоні немає. Щодня в Україну в'їжджає близько 144 вантажівок із гуманітарною допомогою.

Frontex також повідомило, що агентство направило 477 офіцерів і співробітників уздовж усього східного сухопутного кордону ЄС, у тому числі 340 до країн, що межують з Україною, для підтримки національної влади у прикордонному контролі.

Теми: ЄСвійнабіженці
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