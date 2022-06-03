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Єврокомісія поставила умови Польщі для отримання коштів на розвиток економіки

"Європейська правда"П'ятниця, 3 червня 2022, 01:53
фото: twitter ЄП

У Брюсселі називають скасування скандальної судової реформи умовою для отримання коштів на постковідне відновлення.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Onet.pl, про це під час візит до Варшави заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Як зазначається, голову Єврокомісії під час прес-конференції запитали, чи відповідає поправка до закону про Верховний суд, яка розглядалася в польському парламенті, вимогам ЄС, достатнім для розблокування видачі Варшаві коштів  з Фонду реконструкції ЄС.

"Це рішення є важливим кроком до виплати Польщі понад 35 мільярдів євро в найближчі роки. Це перший крок, і гроші будуть виплачені, коли будуть зроблені всі реформи",- заявила вона, додавши, що одна з вимог ЄС полягає в тому, що "всі незаконно звільнені судді мають бути поновлені на роботі".

"Усі наші плани реконструкції та розвитку пов'язані з реформами та... із зобов'язанням Польщі забезпечити незалежність судової влади",- додає фон дер Ляєн, додаючи, що "в питанні верховенства права у Польщі ми знаходимося не в кінці шляху".

Нагадаємо, у середу Європейська комісія затвердила Національний план відбудови Польщі (KPO). Це крок до виплати ЄС 23,9 млрд євро субсидій і 11,5 млрд євро позик у рамках Фонду реконструкції.

Втім, щоб отримати ці кошти, Польща має змінити закон про Верховний суд, ліквідувавши Дисциплінарну палату, яку у ЄС називають втручанням влади у роботу суддів.

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Відповідний законопроєкт минулого тижня було прийнято Сеймом і тепер чекає схвалення Сенатом – верхньою палатою польського парламенту.

Разом із тим, у прийнятому законопроєкті немає норми про поновлення на посаді звільнених суддів.

Детальніше про цю проблему можна почитати у статті Крок назустріч ЄС: чи вдасться Польщі владнати гострий конфлікт із Єврокомісією

Теми: ПольщаЄСЄврокомісія
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