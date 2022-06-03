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США вводять санкції проти 71 компанії з Росії та Білорусі

Ольга Глущенко П'ятниця, 3 червня 2022, 05:35
США вводять санкції проти 71 компанії з Росії та Білорусі
фото: Getty Images

Міністерство торгівлі США ввело експортні обмеження проти 71 юридичної особи з Росії та Білорусі.

Джерело: федеральний реєстр, Інтерфакс-Україна

Деталі: В опублікованому у федеральному реєстрі документі йдеться, що до Міністерство торгівлі США вносить зміни до правил експортного контролю США (EAR), додаючи 71 юридичну особу до списку осіб, які потрапили під торгові обмеження.

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"Ці юридичні особи діють проти інтересів нацбезпеки та зовнішньої політики США", - йдеться у документі.

До списку, зокрема, увійшли "Центральне морське конструкторське бюро "Алмаз", "Центральне конструкторське бюро морської техніки "Рубін", "Авіаційний комплекс ім. С.В. Ільюшина", "Дослідно-конструкторське бюро імені А. С. Яковлєва".

Крім того, у список потрапили Головне управління глибоководних досліджень міністерства оборони Росії, Конструкторське бюро хімічного машинобудування (КБХМ), науково-виробничий центр "Сапсан", російська телекомунікаційна компанія "Воентелеком", Російський федеральний ядерний центр – Всеросійський науково-дослідний інститут експериментальної фізики (РФЯЦ-ВНДІЕФ), що входить до складу "Росатома", "Московський інститут електромеханіки та автоматики" (МІЕА) та інші підприємства.

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Зазначається, що вищезазначені організації потрапили до списку "за придбання та спроби придбання товарів зі США для підтримки російських збройних сил".

Також до переліку включено компанію "Газпром нафта шельф", Інститут проблем передачі інформації імені А. А. Харкевича РАН і ТОВ "Системи біологічного синтезу-СБС".

Теми: СШАсанкціїРосіяБілорусь
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