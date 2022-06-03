Понад 40 бойових кораблів РФ розгорнули навчання в Тихому океані

Навчання Тихоокеанського флоту Росії із залученням понад 40 бойових кораблів та суден забезпечення, а також 20 літаків та вертольотів розпочалися у Тихому океані.

Джерело: ТАСС із посиланням на Міноборони РФ

Деталі: В акваторії навчань діятимуть корабель управління "Маршал Крилов", фрегат "Маршал Шапошников", великі протичовнові кораблі та корвети, а також малі протичовнові кораблі, тральники, ракетні катери і судна забезпечення.

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Зазначається, що корабельні групи спільно з морською авіацією здійснять пошук підводних човнів умовного супротивника, а також відпрацюють організацію протиповітряної оборони тактичних груп на кораблі.

Крім того, у ході практичних дій будуть виконані навчально-бойові вправи з надводних та повітряних цілей.