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Обстріл Лисичанська: окупанти вбили жінку та знищили пожежну частину. 60% міста вже зруйновано

Роман ПетренкоП'ятниця, 3 червня 2022, 08:33
фото дснс

Очільник Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай повідомив, що по Мирній Долині росіяни нанесли авіаудар, а по Лисичанську били артилерією – загинула жінка.

Джерело: Гайдай у Telegram, голова ВЦА Лисичанська Олександр Заїка в ефірі телемарафону

Пряма мова Гайдая: "Лише в Сєвєродонецьку, де точаться бої в центрі міста, пошкоджено дев’ять будинків.

У Лисичанську – два, а також інфраструктура та транспорт пожежної частини. Зокрема, чотири автомобілі, на яких б могли виїжджати на пожежі і рятувати життя. 16 будинків зруйновано в Гірському, шість – в Золотому, ще три – в Тошківці.

Вчора (2 червня) зранку в Лисичанську артилерійським снарядом ворога вбило жінку".

Деталі: За словами Заїки, у Лисичанську на 60% зруйнована вся інфраструктура та житлова забудова.

Він наголосив, що траса Бахмут – Лисичанськ під контролем ЗСУ, але під постійними обстрілами окупантів. Проте гуманітарна допомога надходить, у людей вистачає їжі.

ВІДЕО ДНЯ

У місті залишилося приблизно 20 тисяч людей – це п’ята частина населення Лисичанська.

Нагадаємо: В районі Метьолкіного та Білогорівки противник намагався вести штурмові дії, зазнав втрат, відійшов на попередні позиції.

Теми: Луганська областьЛисичанськобстрілвійна
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