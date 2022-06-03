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Криворізький район: росіяни обстріляли Мар'янське, поранені діти

Ірина БалачукП'ятниця, 3 червня 2022, 08:31

Увечері 2 червня росіяни обстріляли село Мар'янське Криворізького району, внаслідок чого отримали поранення 3 людей, повністю зруйновані кілька приватних будинків.

Джерело: голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул в Telegram 

Пряма мова Вілкула: "По вечірніх прильотах в Мар'янське: повністю зруйновано кілька приватних будинків, газопровід, системи електропостачання. Пожежу загасили.

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Постраждалі – жінка 35 років, двоє дітей – 5 та 10 років. Легкі. Медична допомога надана".

Деталі: У Кривому Розі ситуація на ранок 3 червня повністю контрольована.

Також, за словами Вілкула, із 10-ти населених пунктів Криворізького району, в яких через грозу вибило освітлення, 6 – підключено, щодо 4 – працюють енергетики.

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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