Криворізький район: росіяни обстріляли Мар'янське, поранені діти

Увечері 2 червня росіяни обстріляли село Мар'янське Криворізького району, внаслідок чого отримали поранення 3 людей, повністю зруйновані кілька приватних будинків.

Джерело: голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул в Telegram

Пряма мова Вілкула: "По вечірніх прильотах в Мар'янське: повністю зруйновано кілька приватних будинків, газопровід, системи електропостачання. Пожежу загасили.

Постраждалі – жінка 35 років, двоє дітей – 5 та 10 років. Легкі. Медична допомога надана".

Деталі: У Кривому Розі ситуація на ранок 3 червня повністю контрольована.

Також, за словами Вілкула, із 10-ти населених пунктів Криворізького району, в яких через грозу вибило освітлення, 6 – підключено, щодо 4 – працюють енергетики.