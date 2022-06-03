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Захисники вже знищили майже 31 тисячу окупантів

Ірина БалачукП'ятниця, 3 червня 2022, 09:48
Фото з Facebook Угруповання Об'єднаних сил

Росія у війні з Україною вже втратила 30 950 військових, 1 367 танків, 661 артилерійську систему та 121 крилату ракету.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook  

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.06 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 30 950 (+100) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 367 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 366 (+12) од,
  • артилерійських систем – 661 (+14) од,
  • РСЗВ – 207 (+0) од,
  • засобів ППО – 95 (+0) од,
  • літаків – 210 (+0) од,
  • гелікоптерів – 175 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 535 (+14) од,
  • крилатих ракет – 121 (+1),
  • кораблів/катерів – 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 329 (+4) од,
  • спеціальної техніки – 51 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.  

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Теми: Росіявійна
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