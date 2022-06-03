Захисники вже знищили майже 31 тисячу окупантів

Росія у війні з Україною вже втратила 30 950 військових, 1 367 танків, 661 артилерійську систему та 121 крилату ракету.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.06 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 30 950 (+100) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 367 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 366 (+12) од,

артилерійських систем – 661 (+14) од,

РСЗВ – 207 (+0) од,

засобів ППО – 95 (+0) од,

літаків – 210 (+0) од,

гелікоптерів – 175 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 535 (+14) од,

крилатих ракет – 121 (+1),

кораблів/катерів – 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 329 (+4) од,

спеціальної техніки – 51 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.