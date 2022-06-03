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У Москві палає бізнес-центр із людьми всередині

Роман ПетренкоП'ятниця, 3 червня 2022, 10:33
У Москві палає бізнес-центр із людьми всередині
скріншот

У російській столиці сильно горить будівля бізнес-центру "Гранд Сетунь Плаза", всередині залишаються люди.

Джерело: росЗМІ

Деталі: Судячи з відео з соцмереж, вогнем охоплені кілька поверхів будівлі.

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Пожежники поки що не можуть впоратися з вогнем у БЦ.

На вулиці злива, але вона не допомагає гасити вогонь.

Число постраждалих наразі невідоме.

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За даними ТАСС, кількість заблокованих у будівлі людей може сягати 20.

ЗМІ пишуть, що кілька людей заблоковані вогнем на 6-му та 7-му поверхах бізнес-центру.

Частина людей, заблокованих у приміщенні, вийшла на дах. Причиною спалаху могло стати коротке замикання.

Теми: Росіяпожежа
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