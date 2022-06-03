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Половина угорців, болгар і словаків не вважають РФ першочергово винною у війні

"Європейська правда"П'ятниця, 3 червня 2022, 10:48

Згідно з новим опитуванням аналітичного центру GLOBSEC з Братислави, майже половина респондентів в Угорщині, Болгарії та Словаччині, як і раніше, не покладають основну відповідальність на Росію як на сторону, відповідальну за війну в Україні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації Euractiv.

Інститут GLOBSEC регулярно проводить опитування громадської думки у дев'яти країнах Центральної та Східної Європи. 

Цього року питання були зосереджені на Україні. Дослідження проводилося наприкінці березня та у квітні, більш ніж через місяць після вторгнення Росії. Одним із питань питання було: "Хто, на вашу думку, відповідає за війну в Україні?"

51% словаків, 50% болгар та 48% угорців поклали відповідальність на Росію. 

Ці цифри набагато нижчі, ніж в інших країнах Центральної та Східної Європи. Латвія є наступною у рейтингу, де частка респондентів, які звинувачують Кремль у вторгненні складає 61%.

Чимало опитаних у цих трьох країнах звинуватили "Захід, який спровокував Росію": в Словаччині 28%, в Болгарії 26%, в Угорщині 19%.

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Найбільше респондентів, які обрали винуватицею "Україну, яка пригнічує російськомовну частину населення", в Угорщині - 18%.

"Спотворене ставлення певних верств населення до подій в Україні у поєднанні з потенційними економічними труднощами в майбутньому може зробити ці вразливі групи потенційними мішенями для популістських та авторитарних лідерів", - підсумував аналіз GLOBSEC.

Під час переговорів щодо нафтового ембарго Угорщина очолила групу країн, стурбованих економічними наслідками заборони імпорту з Росії.

У результаті Угорщина, Словаччина та Болгарія виграли від винятків, зроблених лідерами ЄС.

Більше у відео: Ембарго, гроші, Орбан, "патріарх" Кирилл: саміт ЄС, що став переможним для України

Теми: СловаччинаУгорщинаБолгарія
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