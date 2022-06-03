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Окупанти ставлять під загрозу роботу ЗАЕС

Альона Мазуренко П'ятниця, 3 червня 2022, 11:47
Окупанти ставлять під загрозу роботу ЗАЕС

Російські окупанти ставлять під загрозу безпечну роботу Запорізької АЕС, адже на станції практично відсутні запчастини та витратні матеріали.

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: "На Запорізькій АЕС склалась критична ситуація щодо забезпечення стабільної та безпечної роботи станції. Практично відсутні запчастини та витратні матеріали...

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Наразі робота на станції ведеться вахтовим методом. Тривалість вахти складає один тиждень.

Керівництвом РФ станції вивчається можливість під’єднання станції до енергосистеми РФ. Втім, через технічні причини це поки що технічно неможливо".

Деталі: Повідомляється, що особовий склад російських військ, залучений в охороні ЗАЕС, розміщений в основному в готелі "Україна" та в приміщеннях профілакторію станції.

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Також окупанти займають квартири евакуйованих українців.

На станції діє суворий пропускний режим. У кожної чергової зміни вилучають практично всі особисті речі, особливо телефони.

Під час захоплення станції один зі ворожих снарядів, випущених окупантами, розірвався поблизу одного з енергоблоків.

Внаслідок цього стався витік оливи. Пошкодження вдалося відремонтувати, але персонал був змушений залити в контур відпрацьовану оливу.

Теми: ЗАЕСокупаціявійнаРосія
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