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Україна домовилась про будівництво 9 атомних енергоблоків і постачання ядерного палива з Westinghouse

П'ятниця, 3 червня 2022, 11:59

Державне підприємство НАЕК  "Енергоатом" та американська компанія Westinghouse Electric Company домовились про будівництво нових енергоблоків АЕС та збільшення обсягів постачання ядерного палива.

Про це повідомила пресслужба міністерства енергетики України, пише "Європейська правда".

2 червня президент "Енергоатому" Петро Котін та президент і головний виконавчий директор Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман підписали 3 угоди про посилення співпраці між компаніями.

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За словами міністра енергетики Германа Галущенка, домовленості стануть черговим потужним кроком на шляху енергонезалежності України, її безвуглецевого майбутнього.

Згідно з угодами, буде збільшено кількість енергоблоків АЕС, що будуватимуться за технологією АР1000 в Україні, з 5 до 9. Це реактори нового покоління з найкращими в галузі експлуатаційними характеристиками та можливістю працювати в режимі маневрування.

Також було досягнуто домовленості щодо збільшення обсягів постачання американського ядерного палива для потреб усіх українських АЕС. Йдеться про забезпечення паливом наявних енергоблоків і тих, які будуть побудовані в Україні в рамках співпраці. 

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Паливо постачатиметься з виробничого майданчика Westinghouse у Швеції.

При цьому виробництво компонентів тепловиділяючих збірок відбуватиметься в Україні на базі одного з відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом".

Крім того, компанії підтвердили намір створити інженерно-технічний центр Westinghouse в Україні, який займатиметься супроводом будівництва та експлуатації енергоблоків АР1000 в Україні, а також майбутньою програмою виведення з експлуатації енергоблоків українських АЕС.

Зараз в енергосистемі України є 15 діючих атомних енергоблоків на 4 АЕС.

З початком війни у лютому 2022 року Україна повністю відмовилась від російського ядерного палива.

Теми: Українаенергетика
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