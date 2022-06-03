Моравецький: Відсутність поразки Росії за 100 днів – її часткова перемога

Те, що Росія за 100 днів війни ще не програла у війні проти України, частково можна розцінювати як її перемогу.

Про це заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький у гостьовій статті для видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомляє "Європейська правда".

"Сто днів слави України – це водночас сто днів великої невизначеності. Кожен день українці повинні запитувати себе, чи можуть вони справді розраховувати на вільну та демократичну Європу", - зазначив у статті Моравецький.

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Він підкреслив, що за 100 днів війни було багато символічних жестів і багато європейських політиків відвідали Київ.

"Проте війна триває. Навіть якщо Україна зберегла Київ і Харків та завадила Путіну досягти своїх стратегічних цілей: Росію не можна вважати такою, що програла. При цьому той факт, що Росія ще не програла, слід розцінювати як її часткову перемогу", - вважає польський прем’єр.

За словами Моравецького, це не звичайна війна, агресія Росії проти України - "це жах, який викликає всіх демонів 20 століття".

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"Росія здійснює геноцид в Україні. Російська пропаганда відкрито говорить про деукраїнізацію, про знищення української національної еліти, щоб позбавити цілу націю її самобутності. Це нагадує найгірші практики сталінізму", - зазначив глава польського уряду.

Водночас, на думку Моравецького, страждання України "все ще оточує стіна байдужості".

"Історія повторюється на наших очах. Надто багато спільного, щоб ми могли його ігнорувати. З одного боку, це злочини, відомі нам з історії тоталітарних систем. З іншого боку, це мужність і рішучість нації, яка чинить опір агресору. З іншого боку, нерішучість Європи призводить до пасивності та байдужості. Після 100 днів війни в Україні її результат ще не вирішений. Нам давно настав час вірити в перемогу так само сильно, як Україна", - написав Матеуш Моравецький"Росія здійснює геноцид в Україні. Російська пропаганда відкрито говорить про деукраїнізацію, про знищення української національної еліти, щоб позбавити цілу націю її самобутності. Це нагадує найгірші практики сталінізму", - зазначив глава польського уряду..

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок у колонці до 100 днів повномасштабного вторгнення Росії закликала надавати зброю Україні, щоб зупинити Путіна і знищити загрозу нової агресії Росії.

Розвідка Британії констатувала, що за 100 днів свого вторгнення Росія не змогла досягти жодної стратегічної цілі в Україні, але має тактичні успіхи.