Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Моравецький: Відсутність поразки Росії за 100 днів – її часткова перемога

"Європейська правда"П'ятниця, 3 червня 2022, 12:31

Те, що Росія за 100 днів війни ще не програла у війні проти України, частково можна розцінювати як її перемогу. 

Про це заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький у гостьовій статті для видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомляє "Європейська правда".

"Сто днів слави України – це водночас сто днів великої невизначеності. Кожен день українці повинні запитувати себе, чи можуть вони справді розраховувати на вільну та демократичну Європу", - зазначив у статті Моравецький.

Реклама:

Він підкреслив, що за 100 днів війни було багато символічних жестів і багато європейських політиків відвідали Київ. 

"Проте війна триває. Навіть якщо Україна зберегла Київ і Харків та завадила Путіну досягти своїх стратегічних цілей: Росію не можна вважати такою, що програла. При цьому той факт, що Росія ще не програла, слід розцінювати як її часткову перемогу", - вважає польський прем’єр.

За словами Моравецького,  це не звичайна війна, агресія Росії проти України - "це жах, який викликає всіх демонів 20 століття". 

ВІДЕО ДНЯ

"Росія здійснює геноцид в Україні. Російська пропаганда відкрито говорить про деукраїнізацію, про знищення української національної еліти, щоб позбавити цілу націю її самобутності. Це нагадує найгірші практики сталінізму", - зазначив глава польського уряду.

Водночас, на думку Моравецького, страждання України "все ще оточує стіна байдужості".

"Історія повторюється на наших очах. Надто багато спільного, щоб ми могли його ігнорувати. З одного боку, це злочини, відомі нам з історії тоталітарних систем. З іншого боку, це мужність і рішучість нації, яка чинить опір агресору. З іншого боку, нерішучість Європи призводить до пасивності та байдужості. Після 100 днів війни в Україні її результат ще не вирішений. Нам давно настав час вірити в перемогу так само сильно, як Україна", - написав Матеуш Моравецький"Росія здійснює геноцид в Україні. Російська пропаганда відкрито говорить про деукраїнізацію, про знищення української національної еліти, щоб позбавити цілу націю її самобутності. Це нагадує найгірші практики сталінізму", - зазначив глава польського уряду..

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок у колонці до 100 днів повномасштабного вторгнення Росії закликала надавати зброю Україні, щоб зупинити Путіна і знищити загрозу нової агресії Росії.

Розвідка Британії констатувала, що за 100 днів свого вторгнення Росія не змогла досягти жодної стратегічної цілі в Україні, але має тактичні успіхи.

Теми: Польща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Польща
Польща заявила, що готова "повністю відрізати" Білорусь від Європи у разі потреби
Консульство Польщі припинило роботу в російському Смоленську
Голова парламенту Словаччини підтримав заборону зерна з України
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: