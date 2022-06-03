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За 100 днів війни росіяни знищили 24 тисячі км доріг та 300 мостів в Україні

Ірина БалачукП'ятниця, 3 червня 2022, 12:37
За 100 днів війни росіяни знищили 24 тисячі км доріг та 300 мостів в Україні
Фото з Facebook Укравтодору

З 24 лютого російські загарбники знищили в Україні 24 тисячі кілометрів доріг та три сотні мостів.

Джерело: Укравтодор у Facebook

Дослівно Укравтодор: "За 100 днів війни зруйновано 24 тисячі км доріг та три сотні мостів.

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Ворог не припиняє нищити нашу інфраструктуру, але країна продовжує жити та відбудовуватися в умовах війни".

Деталі: В Укравтодорі додали, що наразі поставили на паузу всі масштабні проєкти "Великого будівництва", а натомість працюють на критично важливих маршрутах та "дорогах життя".

Зокрема, уже забезпечили проїзд 39 тимчасовими переправами на дорогах до Києва, Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Чернігова, Харкова, Сум та Миколаєва.

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Також відкрили рух по "Варшавській трасі" з Києва до Ковеля та рух для вантажівок по трасі М-06 Київ-Чоп.

Крім того, 2 червня відкрили рух готовою ділянкою траси Н-31 на Дніпропетровщині (майже 30 км автошляху за маршрутом Полтава – Київ).

Повідомляється, що автодорівці продовжують розчищати дороги від військової та цивільної техніки, сміття та бруду. Станом на 3 червня вже прибрали 930 км доріг державного значення та комунальних вулиць київського передмістя.

Теми: УкравтодордорогиУкраїнавійна
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