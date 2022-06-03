За 100 днів війни росіяни знищили 24 тисячі км доріг та 300 мостів в Україні

З 24 лютого російські загарбники знищили в Україні 24 тисячі кілометрів доріг та три сотні мостів.

Джерело: Укравтодор у Facebook

Дослівно Укравтодор: "За 100 днів війни зруйновано 24 тисячі км доріг та три сотні мостів.

Ворог не припиняє нищити нашу інфраструктуру, але країна продовжує жити та відбудовуватися в умовах війни".

Деталі: В Укравтодорі додали, що наразі поставили на паузу всі масштабні проєкти "Великого будівництва", а натомість працюють на критично важливих маршрутах та "дорогах життя".

Зокрема, уже забезпечили проїзд 39 тимчасовими переправами на дорогах до Києва, Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Чернігова, Харкова, Сум та Миколаєва.

Також відкрили рух по "Варшавській трасі" з Києва до Ковеля та рух для вантажівок по трасі М-06 Київ-Чоп.

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Крім того, 2 червня відкрили рух готовою ділянкою траси Н-31 на Дніпропетровщині (майже 30 км автошляху за маршрутом Полтава – Київ).

Повідомляється, що автодорівці продовжують розчищати дороги від військової та цивільної техніки, сміття та бруду. Станом на 3 червня вже прибрали 930 км доріг державного значення та комунальних вулиць київського передмістя.