Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Президент тут, прем'єр тут": Зеленський записав відео до 100-го дня війни 

Альона Мазуренко П'ятниця, 3 червня 2022, 12:40
Президент тут, прем'єр тут: Зеленський записав відео до 100-го дня війни 
скриншот

Президент Володимир Зеленський записав відео біля Офісу в урядовому кварталі Києва разом із прем'єром, главою ОП та учасниками переговорної групи України з РФ. 

Джерело: Зеленський в Instagram 

Пряма мова: "Лідер фракції тут, глава ОП тут, прем'єр-міністр України Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Наша команда набагато більша.

Реклама:

Збройні сили України тут. І найголовніше наш народ тут.

Захищаємо Україну вже 100 днів. Перемога – за нами".

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Подібне відео Зеленський записував на початку повномасштабного вторгнення, коли російські пропагандисти розповсюджували дезінформацію, начебто український президент покинув територію України.

Відео, опубліковане 3 червня, присвячене 100-му дню боротьби українського народу із російською навалою. 

Теми: ЗеленськийШмигаль війнаОфіс президента
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
На сотий день війни Шойгу та Кадиров вирішили її прискорити
У Маріуполі росіяни страчують та катують чиновників, які відмовилися від співпраці – мер
На 100-ий день війни в Кремлі все ще чекають "досягнення поставлених цілей"
Лукашенко хоче, щоб кожне село дало його "народному ополченню" по 50 осіб
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: