"Президент тут, прем'єр тут": Зеленський записав відео до 100-го дня війни
П'ятниця, 3 червня 2022, 12:40
Президент Володимир Зеленський записав відео біля Офісу в урядовому кварталі Києва разом із прем'єром, главою ОП та учасниками переговорної групи України з РФ.
Джерело: Зеленський в Instagram
Пряма мова: "Лідер фракції тут, глава ОП тут, прем'єр-міністр України Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Наша команда набагато більша.
Збройні сили України тут. І найголовніше наш народ тут.
Захищаємо Україну вже 100 днів. Перемога – за нами".
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Деталі: Подібне відео Зеленський записував на початку повномасштабного вторгнення, коли російські пропагандисти розповсюджували дезінформацію, начебто український президент покинув територію України.
ВІДЕО ДНЯ
Відео, опубліковане 3 червня, присвячене 100-му дню боротьби українського народу із російською навалою.
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