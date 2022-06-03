"Президент тут, прем'єр тут": Зеленський записав відео до 100-го дня війни 

Президент Володимир Зеленський записав відео біля Офісу в урядовому кварталі Києва разом із прем'єром, главою ОП та учасниками переговорної групи України з РФ.

Джерело: Зеленський в Instagram

Пряма мова: "Лідер фракції тут, глава ОП тут, прем'єр-міністр України Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Наша команда набагато більша.

Збройні сили України тут. І найголовніше наш народ тут.

Захищаємо Україну вже 100 днів. Перемога – за нами".

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Деталі: Подібне відео Зеленський записував на початку повномасштабного вторгнення, коли російські пропагандисти розповсюджували дезінформацію, начебто український президент покинув територію України.

ВІДЕО ДНЯ

Відео, опубліковане 3 червня, присвячене 100-му дню боротьби українського народу із російською навалою.