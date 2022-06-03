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Невзоров подався на українське громадянство: "Страшенно вдячний закривавленим людям України"

Мазуренко Альона П'ятниця, 3 червня 2022, 12:52
ОЛЕКСАНДР НЕВЗОРОВ. ФОТО: TELEGRAM-КАНАЛ

Російський журналіст Олександр Невзоров, якого хочуть заарештувати в РФ, прагне отримати українське громадянство. 

Джерело: Невзоров в Telegram

Пряма мова: "Про українське громадянство. Без зайвих слів. Я стаю на бік жертви.

І я страшенно вдячний тим змученим, зневіреним, закривавленим людям України, що дозволили мені зайняти серед них місце".

Деталі: У п'ятницю 3 червня у російських телеграм-каналах з'явилася інформація, що Невзоров з дружиною хочуть отримати громадянство України. 

Згодом радник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що президент Володимир Зеленський підписав указ про надання українського громадянства Невзорову та його дружині.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 22 березня слідчий комітет РФ порушив кримінальне провадження проти журналіста Олександра Невзорова через те, що він розповідав про напад російських окупантів на пологовий будинок у Маріуполі. 
  • 6 травня Басманний суд Москви заочно заарештував Невзорова у кримінальній справі про поширення так званих фейків про армію РФ.
  • Невзоров перебуває за кордоном у РФ він був оголошений у розшук.

Теми: громадянствоУкраїнаРосіявійна
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