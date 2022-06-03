Невзоров подався на українське громадянство: "Страшенно вдячний закривавленим людям України"

Російський журналіст Олександр Невзоров, якого хочуть заарештувати в РФ, прагне отримати українське громадянство.

Джерело: Невзоров в Telegram

Пряма мова: "Про українське громадянство. Без зайвих слів. Я стаю на бік жертви.

І я страшенно вдячний тим змученим, зневіреним, закривавленим людям України, що дозволили мені зайняти серед них місце".

Деталі: У п'ятницю 3 червня у російських телеграм-каналах з'явилася інформація, що Невзоров з дружиною хочуть отримати громадянство України.

Згодом радник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що президент Володимир Зеленський підписав указ про надання українського громадянства Невзорову та його дружині.

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