Невзоров подався на українське громадянство: "Страшенно вдячний закривавленим людям України"
П'ятниця, 3 червня 2022, 12:52
Російський журналіст Олександр Невзоров, якого хочуть заарештувати в РФ, прагне отримати українське громадянство.
Джерело: Невзоров в Telegram
Пряма мова: "Про українське громадянство. Без зайвих слів. Я стаю на бік жертви.
І я страшенно вдячний тим змученим, зневіреним, закривавленим людям України, що дозволили мені зайняти серед них місце".
Деталі: У п'ятницю 3 червня у російських телеграм-каналах з'явилася інформація, що Невзоров з дружиною хочуть отримати громадянство України.
Згодом радник глави МВС Антон Геращенко повідомив, що президент Володимир Зеленський підписав указ про надання українського громадянства Невзорову та його дружині.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 22 березня слідчий комітет РФ порушив кримінальне провадження проти журналіста Олександра Невзорова через те, що він розповідав про напад російських окупантів на пологовий будинок у Маріуполі.
- 6 травня Басманний суд Москви заочно заарештував Невзорова у кримінальній справі про поширення так званих фейків про армію РФ.
- Невзоров перебуває за кордоном у РФ він був оголошений у розшук.