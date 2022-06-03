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Стефанчук зустрівся з Шольцем і закликав дати Україні БТР Marder і танки Leopard

"Європейська правда"П'ятниця, 3 червня 2022, 13:15

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук у п’ятницю зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом в Берліні та закликав його збільшити військову підтримку Києва.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Під час зустрічі Стефанчук закликав Шольца надати Україні сучасну німецьку зброю для стримування російської агресії.

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"Звісно, нам передусім потрібна сучасна зброя. Ми також можемо битися старою зброєю зі старих запасів, але нова зброя більш ефективна. Тож ми очікуємо і (бронетранспортери) Marder, і (танки) Leopard", - сказав Стефанчук.

Він також привітав заяви німецького канцлера про постачання Україні важкого озброєння, але наголосив, що вони мають бути прискорені.

"Щодня в Україні гинуть 100 людей і 500 зазнають поранень. Тож було б добре, якби час… між ухваленням рішення і реальним постачанням зброї був максимально скорочений", - наголосив Стефанчук.

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У межах візиту до Берліна голова Верховної Ради також має зустрітися з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

У середу канцлер Олаф Шольц пообіцяв поставити Україні сучасну систему протиповітряної оборони IRIS-T SLM і сучасний радар, який виявлятиме ворожі гаубиці, міномети та реактивну артилерію.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що постачання Україні систем протиповітряної оборони IRIS-T SLM триватиме місяці.

Водночас посол України в Німеччині Андрій Мельник назвав справжнім проривом заяву Шольца щодо зброї для України.

А проте, за даними ЗМІ, Німеччина передасть Греції бронетранспортери Marder, про які німецька збройова компанія Rheinmetall і Україна домовилися в декларації про наміри ще в березні.

Теми: СтефанчукШольц
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