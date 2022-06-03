Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В ООН заявили, що у війні в Україні “не буде переможця”

"Європейська правда"П'ятниця, 3 червня 2022, 13:41

Помічник генерального секретаря ООН, координатор Організації з кризової ситуації в Україні Амін Авад заявив, що у вторгненні Росії в Україну "немає і не буде переможців".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Авада з нагоди 100 днів вторгнення РФ в Україну.

Помічник генсека ООН наголосив, що війна Росії проти України є порушенням її територіальної цілісності й Статуту Організації, а також "завдала неприйнятної шкоди людям і вплинула майже на всі сфери цивільного життя".

Реклама:

"У цієї війни немає і не буде переможців. Радше ми стали свідками 100 днів того, що втрачене - життів, осель, робочих місць і майбутнього. Ми стали свідками руйнувань у містах і містечках, селах і селищах", - наголосив Авад.

Він додав, що ООН продовжує гуманітарну підтримку людей, що стали жертвами війни, розв’язаної Росією. За останні 100 днів Організація надала допомогу майже 8 мільйонам людей.

"Водночас ООН користається з кожної можливості пом’якшення глобальних наслідків руйнівного впливу війни на продовольчу безпеку, прагнучи розблокувати критично важливу торгівлю збіжжям і товарами вжитку", - додав помічник генсека ООН.

ВІДЕО ДНЯ

Він наголосив, що ООН прагне мирного розв’язання конфлікту.

"Перш за все, нам потрібен мир. Війна повинна завершитись зараз же", - підсумував Авад.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок у колонці до 100 днів повномасштабного вторгнення Росії закликала надавати зброю Україні, щоб зупинити Путіна і знищити загрозу нової агресії Росії.

А на думку глави польського уряду Матеуша Моравецького, те, що Росія за 100 днів війни ще не програла у війні проти України, частково можна розцінювати як її перемогу

Розвідка Британії констатувала, що за 100 днів свого вторгнення Росія не змогла досягти жодної стратегічної цілі в Україні, але має тактичні успіхи.

Теми: ООНвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
ООН
У Зеленського назвали ключові теми його виступу на Генасамблеї ООН
ООН спільно з партнерами збирає гроші для підтримки України в зимовий період
Путін, на якого видав ордер МКС, не поїде на Генасамблею ООН у вересні
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: