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В ООН заявили, що у війні в Україні “не буде переможця”

"Європейська правда"П'ятниця, 3 червня 2022, 13:41

Помічник генерального секретаря ООН, координатор Організації з кризової ситуації в Україні Амін Авад заявив, що у вторгненні Росії в Україну "немає і не буде переможців".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Авада з нагоди 100 днів вторгнення РФ в Україну.

Помічник генсека ООН наголосив, що війна Росії проти України є порушенням її територіальної цілісності й Статуту Організації, а також "завдала неприйнятної шкоди людям і вплинула майже на всі сфери цивільного життя".

"У цієї війни немає і не буде переможців. Радше ми стали свідками 100 днів того, що втрачене - життів, осель, робочих місць і майбутнього. Ми стали свідками руйнувань у містах і містечках, селах і селищах", - наголосив Авад.

Він додав, що ООН продовжує гуманітарну підтримку людей, що стали жертвами війни, розв’язаної Росією. За останні 100 днів Організація надала допомогу майже 8 мільйонам людей.

"Водночас ООН користається з кожної можливості пом’якшення глобальних наслідків руйнівного впливу війни на продовольчу безпеку, прагнучи розблокувати критично важливу торгівлю збіжжям і товарами вжитку", - додав помічник генсека ООН.

Він наголосив, що ООН прагне мирного розв’язання конфлікту.

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"Перш за все, нам потрібен мир. Війна повинна завершитись зараз же", - підсумував Авад.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок у колонці до 100 днів повномасштабного вторгнення Росії закликала надавати зброю Україні, щоб зупинити Путіна і знищити загрозу нової агресії Росії.

А на думку глави польського уряду Матеуша Моравецького, те, що Росія за 100 днів війни ще не програла у війні проти України, частково можна розцінювати як її перемогу

Розвідка Британії констатувала, що за 100 днів свого вторгнення Росія не змогла досягти жодної стратегічної цілі в Україні, але має тактичні успіхи.

Теми: ООНвійна
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