Більшість громадян країн Центрально-Східної Європи бачать Україну в ЄС і НАТО - опитування

Більшість громадян шести з дев’яти країн Центрально-Східної Європи підтримують вступ України в ЄС і НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить опитування аналітичного центру GLOBSEC з Братислави.

Понад половина населення восьми з дев’яти досліджуваних країн (Польща, Чехія, Литва, Латвія, Естонія, Словаччина, Румунія, Угорщина) вважають, що Україна - незалежна країна.

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Проте в шести країнах (Латвія, Естонія, Словаччина, Румунія, Угорщина і Болгарія) понад 20% вважають, що Україна - "маріонетка Заходу". Лише в Болгарії менше половини (45%) називають Україну незалежною державою.

"Ця динаміка пояснюється сильнішим впливом Кремля у країнах, як-от Болгарія чи Словаччина, де значна частина населення навіть вважає, що Україна - частина Росії, і антизахідні наративи є більш чітко вираженими, як в Угорщині або Румунії", - зазначають дослідники.

Менш єдиною є позиція держав Центрально-Східної Європи щодо майбутнього членства України в ЄС і НАТО.

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У Польщі, Литві, Чехії, Естонії, Латвії та Румунії більшість (від 51% в Румунії до майже 80% в Польщі) вважають, що Україна в майбутньому має стати членом Євросоюзу і/або Альянсу.

Натомість у Словаччині, Болгарії та Угорщині більшість виступають за збереження Україною нейтрального статусу.

"10% опитаних у Болгарії та Словаччині вважають, що Україна повинна залишитися у російській сфері впливу. В інших країнах Центрально-Східної Європи таку думку висловили 1-5% респондентів", - зазначається в дослідженні.

Крім того, згідно з новим опитуванням аналітичного центру GLOBSEC з Братислави, майже половина респондентів в Угорщині, Болгарії та Словаччині, як і раніше, не покладають основну відповідальність на Росію як на сторону, відповідальну за війну в Україні.