Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Лукашенка знову продовжили свої навчання на кордоні з Україною

Мазуренко Альона П'ятниця, 3 червня 2022, 16:10
фото: getty images

Збройні сили Білорусі продовжили навчання на кордоні з Україною та західними країнами як мінімум до 11 червня.

Джерело: Беларускі Гаюн

Деталі: Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах.

Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так:

  • Борисовський (227-й) до 11.06;
  • Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 11.06;
  • Гозький (під Гродно) до 10.06;
  • Брестський до 11.06;
  • Ріпище (Осиповичі) до 10.06;
  • Мар'їна Гірка до 11.06;
  • Лосвідо (під Вітебськом) до 11.06;
  • Неман (під Березівкою) до 10.06;
  • Обуз-Лісовий (під Барановичами) 10.06;
  • Чепелево (під Слонімом) до 10.06;
  • Доманово (під Івацевичами) до 10.06;
  • Стрільбище під Старими Дорогами до 10.06;
  • Заслонове (під Лепелем) до 11.06.
 

Минулого разу білоруські сили продовжили свої навчання до кінця травня. Білорусь почала стягувати військову техніку до кордону з Україною.

У Лукашенка також заявляли, що мають намір перевірити стан військової техніки.

Український генштаб 2 червня повідомляв, що Білорусь починає мінувати свої дороги та мости на кордоні з Україною.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

  • Білоруські збройні сили посилено ведуть розвідку і розгортають додаткові підрозділи у прикордонних районах.
  • Британська розвідка повідомила, що Лукашенко намагається уникнути прямої участі у війні в Україні.
  • При цьому Білорусь скеровувала до кордону з Україною "сили спецоперацій", бо в генштабі РБ хочуть реагувати на "загрозу" з боку Збройних сил України вздовж кордону.
  • Таким чином, українські захисники змушені тримати великий контингент на кордоні із Білоруссю, замість того, щоб посилити позиції на сході країни. Крім того, російські загарбники активізувалися у молдовському Придністров'ї.

Теми: БілорусьЛукашенковійнакордон
Головне сьогодні

Росія може захопити Луганщину протягом наступних двох тижнів – військові експерти

Повітряні сили знищили понад 20 одиниць техніки та укріплені позиції ворога

Кулеба: Україна готова відкрити для експорту зерна порт Одеси, але є одне "але"

Путін пропонує Україні вивозити зерно через знищений Маріуполь чи Білорусь

Арахамія розповів, коли Україна поновить переговори з РФ

доповненоВ ОРДЛО заборонили Viber

Усі новини...
Білорусь
ЄС запровадив санкції проти "Білоруськалію" і ще семи компаній
Лукашенко заявив генсеку ООН про готовність до транзиту українського зерна через Білорусь
Лукашенко хоче, щоб кожне село дало його "народному ополченню" по 50 осіб
Останні новини
05:36
Генсек про війну в Україні: "конфлікт" активізує "тривимірну глобальну кризу"
04:58
Новим президентом Албанії стане начальник Генштабу
04:08
Росія може захопити Луганщину протягом наступних двох тижнів – військові експерти
03:11
Південь: ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів і 19 загарбників
02:48
Налякана окупаційна влада на Херсонщині підтягнула "Піони" – ОК "Південь"
02:15
Канада підтримує вступ Швеції та Фінляндії в НАТО
01:25
Акція протесту у Вірменії: є затримані та 50 госпіталізованих
00:48
ППО збила 4 крилатих ракети, запущених з російського підводного човна – ОК "Південь"
00:17
Макрон не виключає візиту до Києва найближчим часом
00:10
Повітряні сили знищили понад 20 одиниць техніки та укріплені позиції ворога
Усі новини...