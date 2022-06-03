У Лукашенка знову продовжили свої навчання на кордоні з Україною

Збройні сили Білорусі продовжили навчання на кордоні з Україною та західними країнами як мінімум до 11 червня.

Джерело: Беларускі Гаюн

Деталі: Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах.

Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так:

Борисовський (227-й) до 11.06;

Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 11.06;

Гозький (під Гродно) до 10.06;

Брестський до 11.06;

Ріпище (Осиповичі) до 10.06;

Мар'їна Гірка до 11.06;

Лосвідо (під Вітебськом) до 11.06;

Неман (під Березівкою) до 10.06;

Обуз-Лісовий (під Барановичами) 10.06;

Чепелево (під Слонімом) до 10.06;

Доманово (під Івацевичами) до 10.06;

Стрільбище під Старими Дорогами до 10.06;

Заслонове (під Лепелем) до 11.06.

Минулого разу білоруські сили продовжили свої навчання до кінця травня. Білорусь почала стягувати військову техніку до кордону з Україною.

У Лукашенка також заявляли, що мають намір перевірити стан військової техніки.

Український генштаб 2 червня повідомляв, що Білорусь починає мінувати свої дороги та мости на кордоні з Україною.

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