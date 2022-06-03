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У Лукашенка знову продовжили свої навчання на кордоні з Україною

Альона Мазуренко П'ятниця, 3 червня 2022, 16:10
У Лукашенка знову продовжили свої навчання на кордоні з Україною
фото: getty images

Збройні сили Білорусі продовжили навчання на кордоні з Україною та західними країнами як мінімум до 11 червня.

Джерело: Беларускі Гаюн

Деталі: Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах.

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Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так:

  • Борисовський (227-й) до 11.06;
  • Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 11.06;
  • Гозький (під Гродно) до 10.06;
  • Брестський до 11.06;
  • Ріпище (Осиповичі) до 10.06;
  • Мар'їна Гірка до 11.06;
  • Лосвідо (під Вітебськом) до 11.06;
  • Неман (під Березівкою) до 10.06;
  • Обуз-Лісовий (під Барановичами) 10.06;
  • Чепелево (під Слонімом) до 10.06;
  • Доманово (під Івацевичами) до 10.06;
  • Стрільбище під Старими Дорогами до 10.06;
  • Заслонове (під Лепелем) до 11.06.
 

Минулого разу білоруські сили продовжили свої навчання до кінця травня. Білорусь почала стягувати військову техніку до кордону з Україною.

У Лукашенка також заявляли, що мають намір перевірити стан військової техніки.

ВІДЕО ДНЯ

Український генштаб 2 червня повідомляв, що Білорусь починає мінувати свої дороги та мости на кордоні з Україною.

Нагадаємо: 

  • Білоруські збройні сили посилено ведуть розвідку і розгортають додаткові підрозділи у прикордонних районах.
  • Британська розвідка повідомила, що Лукашенко намагається уникнути прямої участі у війні в Україні.
  • При цьому Білорусь скеровувала до кордону з Україною "сили спецоперацій", бо в генштабі РБ хочуть реагувати на "загрозу" з боку Збройних сил України вздовж кордону.
  • Таким чином, українські захисники змушені тримати великий контингент на кордоні із Білоруссю, замість того, щоб посилити позиції на сході країни. Крім того, російські загарбники активізувалися у молдовському Придністров'ї.

Теми: БілорусьЛукашенковійнакордон
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