ЄС розкрив перелік людей, які потрапили під санкції: кати Бучі, діти Пєскова, Кабаєва

Рада ЄС затвердила санкції щодо ще 65 осіб та 18 компаній у рамках розширення санкцій проти Росії за розв’язану війну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Це військовослужбовці, які керували підрозділами під час бойових дій на території України, зокрема у Бучі, та скоїли там низку звірств.

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Це, зокрема, полковник Азатбек Омурбеков, що керував російськими військами у Бучі, генерал-полковник Міхаїл Мізінцев, який здійснював керівництво облогою Маріуполя, та причетні до так званого "Комітету порятунку миру й порядку" - колабораційної структури на Херсонщині.

Також під санкції потрапили нові політики, пропагандисти, бізнесмени і члени родин осіб, які раніше потрапили під санкції

"Колишня гімнастка, депутатка Держдуми Аліна Кабаєва також включена до списку як особа, тісно пов’язана з президентом Владіміром Путіним", - зазначають у комюніке.

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Крім того під санкцій потрапив співзасновник однієї з найбільших російських технологічних компаній "Яндекс" Аркадій Волож.

Отримали санкцій також дружина прессекретара Путіна Дмитра Пєскова Тетяна Навка та двоє його дітей.

Компанії, які потрапили під санкції, прямо або опосередковано працювали в інтересах російської армії та керівництва РФ:

Національний розрахунковий депозитарій,

"Незалежна страхова група",

"Гарнизон",

"Оборонэнерго",

"Ульяновский автомобильный завод",

"Воентелеком",

"Военторг",

"ВоенТекстильПром",

"КАМАЗ",

компаній "Кронштадттехнологии",

ТатнефтьНефтехим,

"Нижнекамский завод грузовых шин",

"Нижнекамскшина",

ТД „КАМА",

Балашихинский литейномеханический завод,

"Ремдизель",

два підприємства авіаційної промисловості - „Сухой" та „121 авиационный ремонтный завод".

Загалом під санкціями ЄС тепер перебуває 1158 осіб та 98 компаній. Санкції передбачають замороження активів і заборону в’їзду чи транзиту через територію країн Євросоюзу, а громадянам та юридичним особам з ЄС заборонено надавати їм кошти.

Компанії, які потрапили під санкції, прямо або опосередковано працювали в інтересах російської армії та керівництва РФ. Серед іншого, це Національний розрахунковий депозитарій.

Загалом під санкціями ЄС тепер перебуває 1158 осіб та 98 компаній. Санкції передбачають замороження активів і заборону в’їзду чи транзиту через територію країн Євросоюзу, а громадянам та юридичним особам з ЄС заборонено надавати їм кошти.

Нагадаємо, вранці Рада ЄС затвердила шостий пакет санкцій проти РФ, у тому числі з частковим нафтовим ембарго та відключенням від SWIFT російського "Сбербанку". Персональні санкції також є частиною шостого пакету.