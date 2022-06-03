Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС розкрив перелік людей, які потрапили під санкції: кати Бучі, діти Пєскова, Кабаєва

П'ятниця, 3 червня 2022, 16:12

Рада ЄС затвердила санкції щодо ще 65 осіб та 18 компаній у рамках розширення санкцій проти Росії за розв’язану війну. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Це військовослужбовці, які керували підрозділами під час бойових дій на території України, зокрема у Бучі, та скоїли там низку звірств.

Реклама:

Це, зокрема, полковник Азатбек Омурбеков, що керував російськими військами у Бучі, генерал-полковник Міхаїл Мізінцев, який здійснював керівництво облогою Маріуполя, та причетні до так званого "Комітету порятунку миру й порядку" - колабораційної структури на Херсонщині

Також під санкції потрапили нові політики, пропагандисти, бізнесмени і члени родин осіб, які раніше потрапили під санкції

"Колишня гімнастка, депутатка Держдуми Аліна Кабаєва також включена до списку як особа, тісно пов’язана з президентом Владіміром Путіним", - зазначають у комюніке.  

ВІДЕО ДНЯ

Крім того під санкцій потрапив співзасновник однієї з найбільших російських технологічних компаній "Яндекс" Аркадій Волож.

Отримали санкцій також дружина прессекретара Путіна Дмитра Пєскова Тетяна Навка та двоє його дітей.

Компанії, які потрапили під санкції, прямо або опосередковано працювали в інтересах російської армії та керівництва РФ:

  • Національний розрахунковий депозитарій,
  • "Незалежна страхова група",
  • "Гарнизон",
  • "Оборонэнерго",
  • "Ульяновский автомобильный завод",
  • "Воентелеком",
  • "Военторг",
  • "ВоенТекстильПром",
  • "КАМАЗ",
  • компаній "Кронштадттехнологии",
  • ТатнефтьНефтехим,
  • "Нижнекамский завод грузовых шин",
  • "Нижнекамскшина",
  • ТД „КАМА",
  • Балашихинский литейномеханический завод,
  • "Ремдизель",
  • два підприємства авіаційної промисловості - „Сухой" та „121 авиационный ремонтный завод".

Загалом під санкціями ЄС тепер перебуває 1158 осіб та 98 компаній. Санкції передбачають замороження активів і заборону в’їзду чи транзиту через територію країн Євросоюзу, а громадянам та юридичним особам з ЄС заборонено надавати їм кошти. 

Компанії, які потрапили під санкції, прямо або опосередковано працювали в інтересах російської армії та керівництва РФ. Серед іншого, це Національний розрахунковий депозитарій. 

Загалом під санкціями ЄС тепер перебуває 1158 осіб та 98 компаній. Санкції передбачають замороження активів і заборону в’їзду чи транзиту через територію країн Євросоюзу, а громадянам та юридичним особам з ЄС заборонено надавати їм кошти. 

Нагадаємо, вранці Рада ЄС затвердила шостий пакет санкцій проти РФ, у тому числі з частковим нафтовим ембарго та відключенням від SWIFT російського "Сбербанку". Персональні санкції також є частиною шостого пакету. 

Теми: ЄСсанкціїРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Лукашенко хоче, щоб кожне село дало його "народному ополченню" по 50 осіб
Єрмак показав американські БТРи, що вирушають до України
У Херсоні окупанти вимагають подати документи про комерційне майно
Луганщина: ЗСУ не дали окупантам захопити села біля Сєвєродонецька та Лисичанська
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: