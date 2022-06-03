ЄС розкрив перелік людей, які потрапили під санкції: кати Бучі, діти Пєскова, Кабаєва
Рада ЄС затвердила санкції щодо ще 65 осіб та 18 компаній у рамках розширення санкцій проти Росії за розв’язану війну.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Це військовослужбовці, які керували підрозділами під час бойових дій на території України, зокрема у Бучі, та скоїли там низку звірств.
Це, зокрема, полковник Азатбек Омурбеков, що керував російськими військами у Бучі, генерал-полковник Міхаїл Мізінцев, який здійснював керівництво облогою Маріуполя, та причетні до так званого "Комітету порятунку миру й порядку" - колабораційної структури на Херсонщині.
Також під санкції потрапили нові політики, пропагандисти, бізнесмени і члени родин осіб, які раніше потрапили під санкції
"Колишня гімнастка, депутатка Держдуми Аліна Кабаєва також включена до списку як особа, тісно пов’язана з президентом Владіміром Путіним", - зазначають у комюніке.
Крім того під санкцій потрапив співзасновник однієї з найбільших російських технологічних компаній "Яндекс" Аркадій Волож.
Отримали санкцій також дружина прессекретара Путіна Дмитра Пєскова Тетяна Навка та двоє його дітей.
Компанії, які потрапили під санкції, прямо або опосередковано працювали в інтересах російської армії та керівництва РФ:
- Національний розрахунковий депозитарій,
- "Незалежна страхова група",
- "Гарнизон",
- "Оборонэнерго",
- "Ульяновский автомобильный завод",
- "Воентелеком",
- "Военторг",
- "ВоенТекстильПром",
- "КАМАЗ",
- компаній "Кронштадттехнологии",
- ТатнефтьНефтехим,
- "Нижнекамский завод грузовых шин",
- "Нижнекамскшина",
- ТД „КАМА",
- Балашихинский литейномеханический завод,
- "Ремдизель",
- два підприємства авіаційної промисловості - „Сухой" та „121 авиационный ремонтный завод".
Загалом під санкціями ЄС тепер перебуває 1158 осіб та 98 компаній. Санкції передбачають замороження активів і заборону в’їзду чи транзиту через територію країн Євросоюзу, а громадянам та юридичним особам з ЄС заборонено надавати їм кошти.
Компанії, які потрапили під санкції, прямо або опосередковано працювали в інтересах російської армії та керівництва РФ. Серед іншого, це Національний розрахунковий депозитарій.
Загалом під санкціями ЄС тепер перебуває 1158 осіб та 98 компаній. Санкції передбачають замороження активів і заборону в’їзду чи транзиту через територію країн Євросоюзу, а громадянам та юридичним особам з ЄС заборонено надавати їм кошти.
Нагадаємо, вранці Рада ЄС затвердила шостий пакет санкцій проти РФ, у тому числі з частковим нафтовим ембарго та відключенням від SWIFT російського "Сбербанку". Персональні санкції також є частиною шостого пакету.