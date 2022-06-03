У Польщі розробляють план економічної співпраці з Україною після війни

Уряд Польщі розпочав роботу над планом економічного співробітництва з Україною після завершення бойових дій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник міністра фінансів Польщі Артур Собонь в етері "Польського радіо".

"Уже зараз треба думати, що (буде) далі. Поки що торговельний баланс із Україною не вражає, але незабаром ця ситуація може істотно змінитися. Шанс є для обох економік, тому що це, звісно, ​​буде вигідно і для української економіки", - заявив Собонь.

На думку урядовця, відбудова української економіки має стати можливістю для залучення підприємств Польщі. Він також висловив сподівання, що Україна вирішить активно співпрацювати із Заходом.

Також заступник міністра фінансів Польщі зауважив, що біженці з України, які вирішать залишитися на польській території, "значно підвищать її економічний потенціал".

Нагадаємо, 1 червня в Києві відбулася зустріч урядових делегацій України та Польщі. Це були перші міжурядові консультації держав у розширеному форматі.

За підсумками консультацій Польща та Україна домовилися про наступні кроки для спрощення перетину кордону між країнами, зокрема щодо контролю у спільних пунктах пропуску.