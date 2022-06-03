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Мер Москви приїхав до окупованого Луганська: домовлятися про "дружбу"

Альона Мазуренко П'ятниця, 3 червня 2022, 18:24
Мер Москви приїхав до окупованого Луганська: домовлятися про дружбу

Мер Москви Сергій Собянін прибув до окупованого Луганська, щоб підписати угоду про "співпрацю" з місцевими терористами.

Джерело: російське прокремлівське видання "Інтерфакс"

Деталі: Повідомляється, що Собянін провів зустріч із ватажком луганських терористів "ЛНР" Леонідом Пасічником і так званим "мером" Луганська.

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Із цим "мером" Собянін підписав "декларацію" про встановлення між Москвою та Луганськом "побратимських" зв'язків.

Також він зустрівся з "прем'єром ЛНР" Сергієм Козловим та підписав з терористом "угоду" про "торгово-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво".

Пряма мова Собяніна: "Тут у Луганську перебуває близько 1500 працівників різних підрозділів комплексу міського господарства Москви. Близько 500 одиниць техніки. Починаємо монтаж асфальтобетонного заводу, завезення техніки, матеріалів, тож конкретна робота вже розпочалася".

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Пасічник заявив, що без допомоги РФ бойовикам "було б дуже важко, якщо не сказати неможливо".

Пряма мова Собяніна: "Місто Москва надасть гуманітарну допомогу у сприянні відновленню соціальної, інженерної інфраструктури двох міст – Луганська та Донецька... Ми намітили спільно плани щодо відновлення Луганська, створення тут нормального мирного життя.

Йдеться про відновлення шкіл, поліклінік, житла, інженерної інфраструктури, газопроводів, водоводів, електричних мереж, вуличної дорожньої мережі".

Собянін також оглянув низку об'єктів міського господарства Луганська, у відновленні яких, за його словами, вже беруть участь фахівці з Москви.

Вони заявляють, що до Луганська завезли матеріали та техніку для відновлення об'єктів інфраструктури, у тому числі будинків, шкіл, водоводів та теплотрас.

Теми: ЛуганськРосіявійнаокупація
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