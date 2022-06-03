Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Мер Москви приїхав до окупованого Луганська: домовлятися про "дружбу"

Мазуренко Альона П'ятниця, 3 червня 2022, 18:24

Мер Москви Сергій Собянін прибув до окупованого Луганська, щоб підписати угоду про "співпрацю" з місцевими терористами.

Джерело: російське прокремлівське видання "Інтерфакс"

Деталі: Повідомляється, що Собянін провів зустріч із ватажком луганських терористів "ЛНР" Леонідом Пасічником і так званим "мером" Луганська.

Із цим "мером" Собянін підписав "декларацію" про встановлення між Москвою та Луганськом "побратимських" зв'язків.

Також він зустрівся з "прем'єром ЛНР" Сергієм Козловим та підписав з терористом "угоду" про "торгово-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво".

Пряма мова Собяніна: "Тут у Луганську перебуває близько 1500 працівників різних підрозділів комплексу міського господарства Москви. Близько 500 одиниць техніки. Починаємо монтаж асфальтобетонного заводу, завезення техніки, матеріалів, тож конкретна робота вже розпочалася".

Пасічник заявив, що без допомоги РФ бойовикам "було б дуже важко, якщо не сказати неможливо".

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Собяніна: "Місто Москва надасть гуманітарну допомогу у сприянні відновленню соціальної, інженерної інфраструктури двох міст – Луганська та Донецька... Ми намітили спільно плани щодо відновлення Луганська, створення тут нормального мирного життя.

Йдеться про відновлення шкіл, поліклінік, житла, інженерної інфраструктури, газопроводів, водоводів, електричних мереж, вуличної дорожньої мережі".

Собянін також оглянув низку об'єктів міського господарства Луганська, у відновленні яких, за його словами, вже беруть участь фахівці з Москви.

Вони заявляють, що до Луганська завезли матеріали та техніку для відновлення об'єктів інфраструктури, у тому числі будинків, шкіл, водоводів та теплотрас.

Теми: ЛуганськРосіявійнаокупація
Головне сьогодні

Зведення: на Слов’янському напрямку ворог зазнав втрат, на Бахмутському – відступив

З назви театру в Одесі заберуть слово "російський"

Повітряні сили знищили понад 20 одиниць техніки та укріплені позиції ворога

Кулеба: Україна готова відкрити для експорту зерна порт Одеси, але є одне "але"

Путін пропонує Україні вивозити зерно через знищений Маріуполь чи Білорусь

Арахамія розповів, коли Україна поновить переговори з РФ

Усі новини...
Луганськ
Окупанти заблокували газопостачання України на Луганщину та Донеччину
У Росії визнали, що не зможуть провести парад Перемоги у Донецьку та Луганську
На Луганщині росіяни знищили або вивезли трирічний запас зерна
Останні новини
08:20
Росіяни вдарили крилатою ракетою по Одещині, є поранені
07:59
фото Росіяни несуть втрати, але посилюються і знову штурмують Сєвєродонецьк – Гайдай
07:44
На Запоріжжі окупанти обстріляли Гуляйполе з РСЗВ
07:06
Зведення: на Слов’янському напрямку ворог зазнав втрат, на Бахмутському – відступив
06:14
З назви театру в Одесі заберуть слово "російський"
05:36
Генсек про війну в Україні: "конфлікт" активізує "тривимірну глобальну кризу"
04:58
Новим президентом Албанії стане начальник Генштабу
04:08
Росія може захопити Луганщину протягом наступних двох тижнів – військові експерти
03:11
Південь: ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів і 19 загарбників
02:48
Налякана окупаційна влада на Херсонщині підтягнула "Піони" – ОК "Південь"
Усі новини...