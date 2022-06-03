Окупанти зібрали до 20 БТГ для наступу на Слов’янському напрямку – Генштаб

Окупанти зосередили до 20 БТГ для відновлення наступу на Слов’янському напрямку, в районі Сєвєродонецька росіяни мають частковий успіх.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Дослівно: "На Слов’янському напрямку ворог готувався до відновлення наступу, зосередив угруповання чисельністю до двадцяти батальйонних тактичних груп. З метою покращення тактичного положення намагався вести наступ у напрямках на населені пункти Барвінкове та Святогірськ, успіху не мав.

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На Донецькому напрямку противник зосереджував основні зусилля в районі міста Сєверодонецьк. Під прикриттям вогню артилерії вів штурмові дії у житлових районах східної частини міста. Має частковий успіх, активні бойові дії тривають".

Деталі: Також ворог вів наступ у напрямках населених пунктів Бахмут, Соледар та Лисичанськ. Успіху не має, відійшов на раніше зайняті позиції. Намагався взяти під контроль ділянку лівого берега річки Сіверський Донець та створити умови для її форсування основними силами угруповання.

На Лиманському напрямку окупанти застосували реактивну та ствольну артилерію в районах населених пунктів Щурове та Брусівка.

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На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних бойових дій не вів. Зафіксовано обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Піски, Миколаївка, Полтавка та Покровське.

На Харківському напрямку російські окупанти продовжують ведення оборони, руйнують цивільні об’єкти у місті Харкові. Завдали авіаційного удару вертольотами Мі-8 по позиціях ЗСУ в районах населених пунктів Слатине та Дементіївка.

На Південнобузькому напрямку противник веде оборону, на окремих напрямках намагається повернути втрачені позиції. Здійснював артилерійське вогневе ураження та активізував ведення повітряної розвідки.

На Слобожанському напрямку противник основні зусилля зосереджує на стримуванні просування українських військ у напрямку державного кордону.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. З 1 червня розпочато проведення заходів бойової підготовки підрозділів збройних сил Білорусі на полігоні Вижловичі у Брестській області.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань не виявлено. Завдав ракетного авіаційного удару в районі населеного пункту Краснопілля Сумської області та здійснив мінометний обстріл в районі населеного пункту Михальчина Слобода Чернігівської області.

На Бессарабському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено.

Основні зусилля корабельних угруповань противника в Чорноморській та Азовській морських зонах зосереджувались на виконанні завдань з ізоляції районів бойових дій та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

У Генштабі також заявили, що командування збройних сил РФ вживає заходів з активізації проведення розвідувально-диверсійної та підривної діяльності на території України. З цією метою здійснюється набір та підготовка найманців для формування диверсійно-розвідувальних груп з подальшою їх діяльністю на території України. Перевага при здійсненні зазначеного відбору надається жителям та колишнім жителям Донецької і Луганської областей, які добре володіють українською мовою.